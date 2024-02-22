В Херсонской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов
Российские захватчики нанесли удары по Херсону и населенным пунктам области. Были разрушены складское помещение и сотовая вышка.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в четверг, 22 февраля.
Удар врага по Херсону
"За минувшие сутки противник совершил 47 обстрелов, выпустив 156 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, БпЛА и авиации. По Чернобаевке нанес ракетный удар", — говорится в сообщении.
По городу Херсон враг нанес удар с помощью 34 снарядов.
Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате разрушений подверглось складское помещение в Херсонском районе и сотовая вышка в Бериславском районе.
"Из-за российской агрессии три человека получили ранения", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что российская армия в очередной раз обстреливает Херсон. В городе раздалось несколько громких взрывов.
Через сутки 20 февраля враг 47 раз обстрелял Херсонскую область. Оккупанты выпустили по региону 159 снарядов. В результате атаки четыре человека получили ранения.
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