В Херсонской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

Разрушенный обстрелом дом. Фото иллюстративное: Факты

Российские захватчики нанесли удары по Херсону и населенным пунктам области. Были разрушены складское помещение и сотовая вышка.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в четверг, 22 февраля.

Сообщение Прокудина. Фото: скриншот

Удар врага по Херсону

"За минувшие сутки противник совершил 47 обстрелов, выпустив 156 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, БпЛА и авиации. По Чернобаевке нанес ракетный удар", — говорится в сообщении.

По городу Херсон враг нанес удар с помощью 34 снарядов.

Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате разрушений подверглось складское помещение в Херсонском районе и сотовая вышка в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии три человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что российская армия в очередной раз обстреливает Херсон. В городе раздалось несколько громких взрывов.

Через сутки 20 февраля враг 47 раз обстрелял Херсонскую область. Оккупанты выпустили по региону 159 снарядов. В результате атаки четыре человека получили ранения.