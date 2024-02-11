В Донецкой области ВСУ взяли в плен российского наемника из африканской страны
Украинские военные взяли в плен российского наемника из страны Сьерра-Леоне, которая находится в Западной Африке. Оккупанта удалось захватить в районе Марьинки, что в Донецкой области.
Об этом сообщил Telegram-канал Karymat в воскресенье, 11 февраля.
Что известно об очередном наемнике РФ
Пока нет информации о том, в каком подразделении армии РФ находился наемник и как попал в плен.
"Бабай из Сьерра-Леоне взят в плен недалеко от Марьинки Донецкой области. Where is банан and ананас?" — подписали сообщение в Telegram-канале.
Иностранные наемники от РФ для войны в Украине
Также украинские защитники рассказывают, что в последнее время в плен стали попадать африканцы, которых Россия вербует для войны в Украине.
Отметим, ранее глава МИД Непала Нараян Пракаш Сауд сообщил, что РФ завербовала на войну в Украине 200 их граждан. Он отметил, что 14 из них уже погибли.
Также в ГУР рассказали, что Россия и дальше вербует наемников среди иностранцев для войны против нашего государства. Речь идет и о гражданах Сирии, которых готовят к войне на территории страны.
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