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В Донецкой области ВСУ взяли в плен российского наемника из африканской страны

11 февраля 2024 19:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Донецкой области ВСУ взяли в плен российского наемника из африканской страны
Российский наемник из страны Сьерра-Леоне, которого взяли в плен. Фото: KARYMAT
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские военные взяли в плен российского наемника из страны Сьерра-Леоне, которая находится в Западной Африке. Оккупанта удалось захватить в районе Марьинки, что в Донецкой области.

Об этом сообщил Telegram-канал Karymat в воскресенье, 11 февраля.

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Пока нет информации о том, в каком подразделении армии РФ находился наемник и как попал в плен.

"Бабай из Сьерра-Леоне взят в плен недалеко от Марьинки Донецкой области. Where is банан and ананас?" — подписали сообщение в Telegram-канале.

наемник из Африки попал в украинский плен
Скриншот сообщения из Telegram KARYMAT

Иностранные наемники от РФ для войны в Украине

Также украинские защитники рассказывают, что в последнее время в плен стали попадать африканцы, которых Россия вербует для войны в Украине.

Отметим, ранее глава МИД Непала Нараян Пракаш Сауд сообщил, что РФ завербовала на войну в Украине 200 их граждан. Он отметил, что 14 из них уже погибли.

Также в ГУР рассказали, что Россия и дальше вербует наемников среди иностранцев для войны против нашего государства. Речь идет и о гражданах Сирии, которых готовят к войне на территории страны.

Африка
Донецкая область
оккупанты
пленные
война в Украине
Россия

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