Російський командир похизувався "точністю" ракет на прикладі ударів по житловому будинку

Тодішній російський командир ракетного фрегата РФ Ігор Крохмаль. Фото: скриншот з відео

Тодішній російський командир ракетного фрегата Ігор Крохмаль в інтерв'ю, яке вийшло ще в 2022 році, похизувався тим, що ракети "Циркон" з його судна "потрапляли точно в ціль". Як приклад, він навів п'ятиповерховий житловий будинок.

Відповідне відео опублікували росЗМІ.

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"Ми прицілилися в під'їзд і якщо не в цей, то до сусіднього точно прилітає", — запевняв тоді російський окупант.

Хизування російського командира на весь світ

На такі слова відреагував український нардеп Микола Тищенко. За його словами, "командир-вбивця" описує роботу свого фрегата "зі знанням справи".

"Командир російського ракетного фрегата похизувався на весь світ, що ракети з його фрегата потрапляють точно в ціль на прикладі п'ятиповерхового житлового будинку. Які ж тварини…", — написав депутат.

Відомо, що такі кадри є архівними. Інтерв'ю обрізали, тому наразі в ньому немає згадки за п'ятиповерхівку. Проте все ж в Telegram-каналах публікується уривок, де командир наводить, як приклад житловий будинок.

За інформацією російських ЗМІ, Ігор Крохмаль помер ще в кінці минулого року через "тривалу" хворобу.

Атаки російських окупантів по Україні

Нагадаємо, Росія обстріляла Харків 10 лютого, внаслідок чого загинула ціла сім'я. Рятувальники знайшли рештки наймолодшої дитини загиблої сім'ї, проте її не вдалося ідентифікувати на місці події.

Крім того, 7 лютого під ворожим вогнем опинилося шість областей України. Внаслідок обстрілів РФ є загиблі та постраждалі.