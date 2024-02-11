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На Донетчине россияне собрали поезд из 2000 вагонов — для чего

11 февраля 2024 23:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Донетчине россияне собрали поезд из 2000 вагонов — для чего
Поезд. Иллюстративное фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Донецкой области оккупанты собрали "царь-поезд" из более 2000 вагонов. Его протяженность достигла 30 км — от Оленевки до Волновахи.

Об этом сообщил DeepState в воскресенье, 11 февраля.

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"Непрерывная конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Оленевке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов разного типа", — говорится в сообщении.

Аналитики рассказали, что строительство "вагонной многоножки" началось в июле 2023 года, а для нее использовали подвижный состав, который россияне украли с временно оккупированных территорий.

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Поезд на карте. Фото: DeepState

Они объяснили, что это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно, однако понятно, что его создали для препятствования продвижению сил обороны Украины.

"Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-км массу металла крайне тяжело, а движение техники из-за такой помехи без пробития коридора невозможно", — добавили в DeepState.

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Скриншот сообщения DeepState

Напомним, что аналитики ISW назвали причины увеличения количества атак России на города Украины. По их словам, россияне надеются на истощение украинского ПВО из-за задержек поставок от партнеров.

Кроме того, The NYT писало, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, поскольку европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.

Донецкая область
оккупанты
территориальная оборона
война в Украине
поезд

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