Аналітики розповіли, скільки часу протримається Україна без допомоги США

Українські військові в бою. Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Без військової допомоги з боку Сполучених Штатів Україна протримається пів року. Після цього вона почне програвати, європейські країни не зможуть покрити нестачу зброї.

Таку думку оприлюднило видання The New York Times.

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Українська армія почне занепадати

На думку західних аналітиків, яких опитало видання, якщо США не узгодять військову допомогу Києву, українська армія не втратить боєздатність миттєво, але деградація її сил буде неминучою.

Американська військова допомога критично важлива для ЗСУ. За даними ЗМІ, європейські країни мають сил, щоб заповнити цю прогалину.

Майкл Кофман, експерт із Росії з Фонду Карнегі, вважає, що відсутність подальшої американської допомоги позначиться на "похмурій і негативній траєкторії" в другій половині цього року.

Раніше ми розповідали, що Сенат Сполучених Штатів Америки не підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. До того ж йдеться про нове фінансування для захисту кордонів.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому США та країни Європи мають підтримувати Україну у війні з Росією. За його словами, допомогу нашій країні союзникам варто сприймати не як благодійність, а як внесок у безпеку.