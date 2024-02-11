На Донеччині росіяни зібрали потяг з 2000 вагонів — для чого

Потяг. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Донецькій області окупанти зібрали "цар-потяг" з понад 2000 вагонів. Його довжина сягнула 30 км — від Оленівки до Волновахи.

Про це повідомив DeepState у неділю, 11 лютого.

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"Безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу", — йдеться у повідомленні.

Аналітики розповіли, що зведення "вагонної багатоніжки" почалось у липні 2023 року, а для неї використали руховий склад, який росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій.

Потяг на карті. Фото: DeepState

Вони пояснили, що це дуже специфічна інженерна споруда, ефективність якої оцінити складно, однак зрозуміло, що її створили для перешкоджання просуванню Сил оборони України.

"Її цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-км масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий", — додали в DeepState.

Скриншот допису DeepState

Нагадаємо, що аналітики ISW назвали причини збільшення кількості атак Росії на міста України. За їх словами, росіяни сподіваються на виснаження української ППО через затримки постачань від партнерів.

Крім того, The NYT писало, що без військової допомоги з боку США Україна протримається пів року. Після цього вона почне програвати, оскільки європейські країни не зможуть покрити нестачу зброї.