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ISW назвав причини збільшення кількості атак Росії на міста України

11 лютого 2024 07:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ISW назвав причини збільшення кількості атак Росії на міста України
Наслідки обстрілу Києва 2 січня Фото: МВС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Затримка надходження західної підтримки у секторі оборони може призвести до серйозного дефіциту українських протиповітряних ракет. Це може призвести до того, що російські військові почнуть активніші атаки як проти українських військ, так і проти міст у прифронтових зонах.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у суботу, 10 лютого.

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Нестача українських ракет ППО

Іноземні ЗМІ повідомили, що американські офіційні особи припускають, що запаси протиповітряних ракет України можуть вичерпатися до березня 2024 року, якщо не буде продовження постачання в рамках західної оборонної допомоги.

"Українські офіційні особи нещодавно попередили, що Україна стикається з "критичною нестачею" ракет ППО, оскільки затримки із західною допомогою продовжують змушувати Україну економити техніку", — повідомили в ISW.

Російські військові сили регулярно атакують українську систему ППО, використовуючи ракетні удари та атаки дронів, які поєднують у собі іранську та північнокорейську зброю з російськими системами, цілячись українськими тилами. На думку аналітиків, це прагнення змусити Україну витрачати свої ракети ППО та переміщати, а також ремонтувати свої системи протиповітряної оборони з лінії фронту.

"Обмежені запаси українських протиповітряних ракет можуть надавати російській авіації більше можливостей для атак", — стверджують аналітики ISW.

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого окупанти зробили спробу обстріляти Київ. На Київщині вночі лунали вибухи, але в КОВА заявили, що це наслідки роботи ППО.

Також вибухи лунали і на підступах до Києва, що також було результатом роботи ППО.

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