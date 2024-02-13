На Днепропетровщине раздавались взрывы — погиб один человек, есть раненные

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе в течение всего вторника, 13 февраля. От ударов врага снова пострадал Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Целый день — артобстрелы и атаки дронами-камикадзе. Снова страдала Никопольщина", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

По его словам, также было громко в районном центре, Мировской, Марганецкой и Покровской сельских общинах — туда РФ запустила почти 40 снарядов. В то же время враг семь раз применил дроны.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

В результате обстрелов погиб один человек и еще двое пострадали.

В то же время, зафиксировано попадание на территорию промышленного предприятия, повреждено учебное заведение, двухэтажка, 13 частных домов, авто и линии электропередач.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Также изуродовано около десятка хозяйственных построек, один гараж, еще два — уничтожены.

Скриншот сообщения Лысака

Напомним, что вечером 12 февраля российская армия ударила по гражданской инфраструктуре в Днепре.

В результате ночного обстрела города проводили эвакуацию одной из больниц. К тому же, в Днепре закрывают школы.