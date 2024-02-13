Філатов повідомив про евакуацію з лікарні та закриття шкіл внаслідок обстрілу Дніпра
Внаслідок нічного обстрілу Дніпра проводиться евакуація однієї з лікарень. До того ж у місті зачиняють школи.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі у вівторок, 13 лютого.
Обстріл Дніпра
Філатов зазначив, що відбувається евакуація однієї з лікарень, зливання системи опалення та вивезення паліативних хворих.
За його словами, також було ухвалено рішення про закриття шкіл, адже за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а систему втримати на вдасться.
"Вчора співробітники СБУ цілий день провели на міському сміттєзвалищі, вимірюючи рулеткою спиляні гілки та сподіваючись знайти там розкрадання дров. Моралі не буде", — додав міський голова Дніпра.
Нагадаємо, 12 лютого у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста.
Також захисники українського неба цієї ночі відбивали запущені окупантами 23 дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. У ніч із 12 на 13 лютого вони збили 16 таких цілей.
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