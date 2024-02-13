Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Філатов повідомив про евакуацію з лікарні та закриття шкіл внаслідок обстрілу Дніпра arrow

Філатов повідомив про евакуацію з лікарні та закриття шкіл внаслідок обстрілу Дніпра

13 лютого 2024 10:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Філатов повідомив про евакуацію з лікарні та закриття шкіл внаслідок обстрілу Дніпра
Міський голова Дніпра Борис Філатов. Фото: t.me/borys_filatovv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок нічного обстрілу Дніпра проводиться евакуація однієї з лікарень. До того ж у місті зачиняють школи.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі у вівторок, 13 лютого.

Читайте також:

Обстріл Дніпра

Філатов зазначив, що відбувається евакуація однієї з лікарень, зливання системи опалення та вивезення паліативних хворих.

За його словами, також було ухвалено рішення про закриття шкіл, адже за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а систему втримати на вдасться.

"Вчора співробітники СБУ цілий день провели на міському сміттєзвалищі, вимірюючи рулеткою спиляні гілки та сподіваючись знайти там розкрадання дров. Моралі не буде", — додав міський голова Дніпра.

null
Допис Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 лютого у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста.

Також захисники українського неба цієї ночі відбивали запущені окупантами 23 дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. У ніч із 12 на 13 лютого вони збили 16 таких цілей.

війна
школи
лікарні
Дніпро
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Борис Філатов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі