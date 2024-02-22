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"Минусовали" 35 оккупантов — в Третьей штурмовой показали, как уничтожают врага под Авдеевкой

22 февраля 2024 23:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Минусовали" 35 оккупантов — в Третьей штурмовой показали, как уничтожают врага под Авдеевкой
Бойцы Третьей штурмовой бригады. Фото: 3-я ОШБр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Третья штурмовая бригада показала, как уничтожает врага на Авдеевском направлении. В результате ночного боя украинские защитники ликвидировали 35 оккупантов, девять взяли в плен.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в четверг, 22 февраля.

Как Третья штурмовая уничтожает врага на Авдеевском направлении

"В попытках штурмовать накатами наши позиции противник осуществил несколько высадок десанта вплотную к окопам. Бойцы сразу вызвали огневую поддержку и место десантирования врага начали крыть артиллерия и дроны. Вдобавок — 200-х и 300-х оккупантов давила российская БМП, которая доставляла новые группы десанта", — отметили бойцы под видео.

По их словам, российские захватчики, которым удалось уцелеть, попытались захватить окопы, однако большинство ВСУ уничтожили в ближнем бою.

Третья штурмовая продолжает сдерживать россиян под Авдеевкой.

Напомним, что бойцы Второго механизированного батальона 3-й ОШБр показали, как эффективно используют ударные дроны для уничтожения техники и живой силы врага на Авдеевском направлении.

Также мы сообщали, что бойцы Третьей штурмовой бригады показали кадры опасной операции в Авдеевке. Защитники подошли к зданию с оккупантами и заложили там взрывные устройства.

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