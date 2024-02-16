Минобороны РФ заявило об отражении атаки дронов ночью
В Министерстве обороны России заявили об отражении атаки дронов ночью, 16 февраля. Там отметили, что беспилотники якобы сбили в Белгородской области и над акваторией Черного моря.
Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.
Атака беспилотников в России
В Минобороны РФ отметили, что якобы были перехвачены и сбиты пять беспилотников самолетного типа.
Российская сторона традиционно обвинила Украину. К тому же в ведомстве отметили "прекращение попытки" воздушной атаки по неуказанным объектам.
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (один БпЛА) и над акваторией Черного моря (четыре БпЛА)", — говорится в сообщении.
Напомним, в российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 400 квадратных метров.
Также 15 февраля в Белгороде была объявлена ракетная опасность и раздались взрывы. Россияне сообщили о "прилете" в торговый центр и традиционно обвинили в этом ВСУ.
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