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Минобороны РФ заявило об отражении атаки дронов ночью

16 февраля 2024 07:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны РФ заявило об отражении атаки дронов ночью
Работа российской ПВО. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве обороны России заявили об отражении атаки дронов ночью, 16 февраля. Там отметили, что беспилотники якобы сбили в Белгородской области и над акваторией Черного моря.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.

Атака беспилотников в России

В Минобороны РФ отметили, что якобы были перехвачены и сбиты пять беспилотников самолетного типа.

Российская сторона традиционно обвинила Украину. К тому же в ведомстве отметили "прекращение попытки" воздушной атаки по неуказанным объектам.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (один БпЛА) и над акваторией Черного моря (четыре БпЛА)", — говорится в сообщении.

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Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, в российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 400 квадратных метров.

Также 15 февраля в Белгороде была объявлена ракетная опасность и раздались взрывы. Россияне сообщили о "прилете" в торговый центр и традиционно обвинили в этом ВСУ.

россия
Минобороны
Черное море
россияне
беспилотники
Белгородская область

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