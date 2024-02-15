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У Курській області РФ сильна пожежа біля нафтобази, — соцмережі

15 лютого 2024 00:31
оновлено: 00:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Курській області РФ сильна пожежа біля нафтобази, — соцмережі
Пожежа на нафтобазі в Курській області РФ. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російській Курській області розгорілася потужна пожежа в четвер, 15 лютого. За словами місцевої влади, горить нафтобаза нібито внаслідок атаки дронів.

Про це повідомляють російські соцмережі.

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Пожежа на нафтобазі в Курській області 15 лютого

За даними росЗМІ, сталася пожежа біля нафтобази в селі Польова. Деякі соцмережі повідомляють, що насправді горить саме нафтобаза.

Пожежа в районі нафтобази в Курській області РФ
Пожежа в районі нафтобази в Курській області РФ. Фото: росЗМІ
Пожежа в районі нафтобази в Курській області РФ
Пожежа в районі нафтобази в Курській області РФ. Фото: росЗМІ

Оновлено 00:38. Губернатор Курської області Роман Старовойт підтвердив пожежу на нафтобазі. Він уточнив, що причиною загоряння є атака нібито українських безпілотників.

Традиційно без постраждалих та жертв.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Курської області Романа Старовойта
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Курської області Романа Старовойта

Більше про пожежі в Росії

Нагадаємо, що палав завод МіГ на Ленінградському проспекті в російській Москві у вівторок, 13 лютого. Пожежа розпласталась на 70 кв. м, інцидент супроводжувався евакуацією людей.

Також ми повідомляли, що того ж 13 лютого в Москві горів нафтопереробний завод "Газпромнафти". Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.

Додамо, що ще один нафтопереробний завод загорівся в Сіверському районі Краснодарського краю РФ у п'ятницю, 9 лютого. За повідомленнями місцевих пабліків, перед пожежею мешканці прилеглих районів чули звуки вибухів.

пожежа
безпілотники
нафта
війна в Україні
війна
Росія
атака

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