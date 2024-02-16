Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Міноборони РФ заявило про відбиття атаки дронів вночі arrow

Міноборони РФ заявило про відбиття атаки дронів вночі

16 лютого 2024 07:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони РФ заявило про відбиття атаки дронів вночі
Робота російської ППО. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві оборони Росії заявили про відбиття атаки дронів вночі, 16 лютого. Там зазначили, що безпілотники нібито збили у Бєлгородській області та над акваторією Чорного моря.

Про це пресслужба відомства повідомила у Telegram.

Атака безпілотників у Росії

У Міноборони РФ зазначили, що нібито були перехоплені та збиті п'ять безпілотників літакового типу.

Російська сторона традиційно звинуватила Україну. До того ж у відомстві наголосили про "припинення спроби" повітряної атаки по невказаних об'єктах.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплені та знищені над територією Бєлгородської області (один БпЛА) та над акваторією Чорного моря (чотири БпЛА)", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 400 квадратних метрів.

Також 15 лютого у Бєлгороді було оголошено ракетну небезпеку і пролунали вибухи. Росіяни повідомили про "приліт" у торговий центр і традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. 

росія
Міноборони
Чорне море
росіяни
безпілотники
Бєлгородська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі