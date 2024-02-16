Міноборони РФ заявило про відбиття атаки дронів вночі

Робота російської ППО. Фото: росЗМІ

У Міністерстві оборони Росії заявили про відбиття атаки дронів вночі, 16 лютого. Там зазначили, що безпілотники нібито збили у Бєлгородській області та над акваторією Чорного моря.

Про це пресслужба відомства повідомила у Telegram.

Атака безпілотників у Росії

У Міноборони РФ зазначили, що нібито були перехоплені та збиті п'ять безпілотників літакового типу.

Російська сторона традиційно звинуватила Україну. До того ж у відомстві наголосили про "припинення спроби" повітряної атаки по невказаних об'єктах.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплені та знищені над територією Бєлгородської області (один БпЛА) та над акваторією Чорного моря (чотири БпЛА)", — йдеться у повідомленні.

Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 400 квадратних метрів.

Також 15 лютого у Бєлгороді було оголошено ракетну небезпеку і пролунали вибухи. Росіяни повідомили про "приліт" у торговий центр і традиційно звинуватили в цьому ЗСУ.