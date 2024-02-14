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Мэр Николаева рассказал, кто наводит российские ракеты и дроны на город

14 февраля 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Обстрел Николаева: мэр рассказал подробности
Мэр Николаева Александр Сенкевич. Фото: Скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Не исключено, что наводчиками российских ракет и дронов по городу Николаев могут быть те, кто обижен на руководителей определенного предприятия и выдает его врагу как милитаризованный объект. Об этом может свидетельствовать недавний обстрел неработавшего завода, но до этого производившего холодильное оборудование.

Об этом Новини.LIVE рассказал мэру Николаеву Александр Сенкевич.

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"Недавно враг запустил шахеды по одному из предприятий в центре Николаева. Оно производило холодильное оборудование, но раньше уже подвергалось ударам. Мы начали его восстанавливать, а россияне подумали, что там военный объект и обстреляли его снова. В результате повреждено около 30 домов, 8 из которых не подлежат восстановлению. К счастью, никто не пострадал", — отметил мэр.

Он также добавил, что иногда создается впечатление, что наводчиками воздушных ударов РФ по объектам в Николаеве могут быть обижены на их руководителей люди.

Но в целом, по словам Сенкевича, количество обстрелов зависит от загруженности милитаризованного района или города, имеет ли какие-то важные отдельные территории и объекты, которые нужно защищать.

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Александр Сенкевич. Скриншот видео

"В Николаев периодически прилетает. У нас есть такой черный юмор, если вы слышите тревогу — взрывов не будет. Но если вы слышите взрывы — это значит, что включат тревогу. Мы очень близко находимся к оккупированному левому берегу Днепра, откуда к нам прилетают баллистические снаряды. Город обстреливают уже значительно меньше, потому что у нас нет ни войск, ни военных объектов. Войска пошли вперед, а объекты разбомблены в течение 22-23 лет", — отметил Сенкевич.

последствия обстрелов в Николаевской области
Обстрелы Николаева. Фото: ОВА

В общей сложности за время войны 614 николаевцев полностью потеряли жилье. 130 домов уже подано на Е-компенсацию.

"У нас амбициозные планы по восстановлению, Николаев и Харьков разрабатывают мастер-план по восстановлению с участием Европейской экономической комиссии от ООН. Это будут первые пилотные проекты в Украине, которые могут масштабироваться и копироваться для восстановления других территорий", — подытожил мэр города.

Напомним, в ночь на вторник 13 февраля, под масштабным обстрелом РФ оказался город Днепр.

Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города. В результате ночного обстрела Днепра проводится эвакуация одной из больниц. К тому же, в городе закрывают школы. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале во вторник, 13 февраля.

 

Николаев
обстрелы
дрон Шахид-136
ракеты
война в Украине

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