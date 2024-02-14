Обстрел Николаева: мэр рассказал подробности

Мэр Николаева рассказал, кто наводит российские ракеты и дроны на город
Не исключено, что наводчиками российских ракет и дронов по городу Николаев могут быть те, кто обижен на руководителей определенного предприятия и выдает его врагу как милитаризованный объект. Об этом может свидетельствовать недавний обстрел неработавшего завода, но до этого производившего холодильное оборудование.
Об этом Новини.LIVE рассказал мэру Николаеву Александр Сенкевич.
"Недавно враг запустил шахеды по одному из предприятий в центре Николаева. Оно производило холодильное оборудование, но раньше уже подвергалось ударам. Мы начали его восстанавливать, а россияне подумали, что там военный объект и обстреляли его снова. В результате повреждено около 30 домов, 8 из которых не подлежат восстановлению. К счастью, никто не пострадал", — отметил мэр.
Он также добавил, что иногда создается впечатление, что наводчиками воздушных ударов РФ по объектам в Николаеве могут быть обижены на их руководителей люди.
Но в целом, по словам Сенкевича, количество обстрелов зависит от загруженности милитаризованного района или города, имеет ли какие-то важные отдельные территории и объекты, которые нужно защищать.
"В Николаев периодически прилетает. У нас есть такой черный юмор, если вы слышите тревогу — взрывов не будет. Но если вы слышите взрывы — это значит, что включат тревогу. Мы очень близко находимся к оккупированному левому берегу Днепра, откуда к нам прилетают баллистические снаряды. Город обстреливают уже значительно меньше, потому что у нас нет ни войск, ни военных объектов. Войска пошли вперед, а объекты разбомблены в течение 22-23 лет", — отметил Сенкевич.
В общей сложности за время войны 614 николаевцев полностью потеряли жилье. 130 домов уже подано на Е-компенсацию.
"У нас амбициозные планы по восстановлению, Николаев и Харьков разрабатывают мастер-план по восстановлению с участием Европейской экономической комиссии от ООН. Это будут первые пилотные проекты в Украине, которые могут масштабироваться и копироваться для восстановления других территорий", — подытожил мэр города.
Напомним, в ночь на вторник 13 февраля, под масштабным обстрелом РФ оказался город Днепр.
Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города. В результате ночного обстрела Днепра проводится эвакуация одной из больниц. К тому же, в городе закрывают школы. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале во вторник, 13 февраля.
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