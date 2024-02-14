Обстріл Миколаєва: мер розповів подробиці

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Скріншот

Не виключено, що навідниками російських ракет та дронів по місту Миколаїв можуть бути ті, хто ображений на керівника певного підприємства і видає його ворогу як мілітаризований об'єкт. Про це може свідчити недавній обстріл заводу, який не працював, але доти виробляв холодильне обладнення.

Про це Новини.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Читайте також:

"Нещодавно ворог запустив шахеди по одному із підприємств у центрі Миколаєва. Воно виробляло холодильне обладнення, але раніше вже піддавалося ударам. Ми почали його відновлювати, а росіяни подумали, що там військовий обʼєкт і обстріляли його знову. В результаті пошкоджено близько 30 будинків, 8 з яких вже не підлягають відновленню. На щастя, ніхто не постраждав", — зазначив мер.

Він також додав, що інколи складається враження, що навідниками повітряних ударів РФ по обʼєктах у Миколаєві можуть бути ображені на їхніх керівників люди.

Але загалом, за словами Сєнкевича, кількість обстрілів залежить від завантаженості мілітаризованого району чи місто, чи має якісь важливі окремі території та обʼєкти, які потрібно захищати.

Олександр Сєнкевич. Скріншот відео

"У Миколаїв періодично прилітає. У нас є такий чорний гумор, якщо ви чуєте тривогу — вибухів не буде. Але якщо ви чуєте вибухи — це означає, що включать тривогу. Ми дуже близько знаходимося до окупованого лівого берегу Дніпра, звідки до нас прилітають балістичні снаряди. Місто обстрілюють вже значно менше, бо у нас немає ані військ, ані військових обʼєктів. Війська пішли вперед, а обʼєкти розбомблені протягом 22-23 років", — зазначив Сєнкевич.

Обстріл Миколаєва. Фото: ОВА

Загалом за час війни 614 миколаївців повністю втратили житло. 130 будинків вже подано на Є-компенсацію.

"У нас амбітні плани по відновленню, Миколаїв та Харків розробляють майстер-план по відновленню за участю Європейської економічної комісії від ООН. Це будуть перші пілотні проекти в Україні, які можуть масштабуватися і копіюватися для відновлення інших територій", — підсумував мер міста.

Нагадаємо, в ніч на вівторок 13 лютого, під масштабним обстрілом РФ опинилося місто Дніпро.

Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок нічного обстрілу Дніпра проводиться евакуація однієї з лікарень. До того ж у місті зачиняють школи. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі у вівторок, 13 лютого.