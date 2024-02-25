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Малюк анонсировал новые удары по Крымскому мосту и российским кораблям

25 февраля 2024 17:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Малюк анонсировал новые удары по Крымскому мосту и российским кораблям
Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новости относительно Крымского моста и российских кораблей. В то же время, детали он не уточнил.

Об этом глава СБУ рассказал после форума "Украина. Рік 2024".

Удары по российским целям

По Крымскому мосту Малюк отметил, что сейчас он полноценно не функционирует — враг не может по нему перемещать вооружение и средства поражения.

"Мы дважды его успешно поразили. Но работаем и дальше, опять же не будем раскрывать тайны. Впереди многое будет", — отметил глава СБУ.

По его словам, морской дрон Sea Baby является вкладом в будущее, а его использование не ограничивается только в режиме камикадзе.

"А много других оперативных средств, но опять же если мы сейчас начнем рассказывать, то врагу несложно будет провести анализ, кое-что добавить из технических проникновений, из агентурных и понять что мы планируем", — сказал Малюк.

Он подчеркнул, что украинские силы будут работать и по кораблям, и по другим целям, и "еще зачем-то".

Журналист спросил, удастся ли россиянам скопировать эти дроны, поскольку они уже предпринимают такие попытки.

"Они априори не достигнут того уровня, у них нет именно тех средств связи, чтобы нас продублировать. Однако они над этим работают. Они пытаются дотянуться до нас, но им это не удастся", — заверил Малюк.

Агентские сети РФ в Украине

"47 агентурных сетей обнаружены и задержаны в прошлом году. Это негодяи, работавшие на врага", — заявил Малюк.

Он пояснил, что в настоящее время СБУ исцеляет не единоличных госпредателей, а использует сложный опыт, полученный в борьбе с организованной преступностью.

"Более 2000 госпредателей объявили подозрения и задержали с начала войны и более 5000 коллаборантов", — добавил глава СБУ.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, чем больше Россия будет вести против Украины открытую войну, тем больше "всяческих событий" будет происходить на ее территории.

Также мы писали, что во время форума Буданов призвал жителей Крыма не пользоваться Крымским мостом.

СБУ
корабль
Василий Малюк
Крымский мост
война в Украине

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