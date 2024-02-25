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Буданов порадив мешканцям Криму не їздити так званим Керченським мостом

25 лютого 2024 14:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Буданов порадив мешканцям Криму не їздити так званим Керченським мостом
Начальник української розвідки Кирило Буданов. Фото: пресслужба ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що успіхи ЗСУ в Криму сталися завдяки його жителям. Також він закликав мешканців півострова не користуватися Кримським мостом. 

Про це він сказав під час свого звернення в неділю, 25 лютого.

Боротьба триває вже 10 років

За його словами, військова агресія РФ проти України почалася ще 10 років тому, а саме з окупації півострова.

"Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю. І спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, незважаючи на репресії", — наголосив Буданов.

Втрата кораблів РФ

Голова української розвідки зауважив, що для того, аби успішно оборонятися та контролювати акваторію Чорного моря, Україна має бути присутньою на півострові. 

"Поставлені завдання виконані: Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом", — запевнив український воєначальник.

Порада для жителів Криму

Тому за українські успіхи в Криму Буданов подякував мешканцям Криму, які не лише посилили опір загарбникам, а й намагаються відслідкувати всю оперативну обстановку на півострові та якомога швидше передавати необхідні дані ЗСУ.

"Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "кримським" мостом", — додав військовий. 

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили ворожий літак А-50. За словами Буданова, Росія тепер має лише шість таких літаків

Також лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що 2024 рік стане останнім для окупації Криму, а Кримським міст скоро буде знищено. 

розвідка
Кримський міст
Кирило Буданов
окупація
війна в Україні
ГУР

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