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Буданов розповів, як довго в Росії буде траплятись "бавовна"

25 лютого 2024 16:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Буданов розповів, як довго в Росії буде траплятись "бавовна"
Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, чим більше Росія буде вести проти України відкриту війну, тим більше "всіляких подій" буде відбуватися на її території. Ба більше, наша держава буде нарощувати темпи таких операцій в РФ.

Про це Буданов розповів на форумі "Україна. Рік 24" у неділю, 25 лютого. 

Вибухи та пожежі в Росії — Буданов розповів, скільки це буде тривати

Буданов наголосив, що "всілякі події"  на території Росії залежать від неї самої, адже чим більше країна-агресорка буде вести проти нас відкриту війну, тим більше "бавовни" буде там траплятись.

"Ми будемо продовжувати ті операції, які тривають зараз. Нарощувати їхні темпи, що багато в чому залежить від здатності нашого ВПК, але, на щастя, він розвивається досить потужно", — сказав він. 

Крім того, очільник ГУР додав, що ми повинні допомогти "розхитати режим в РФ", адже само по собі це не трапиться. За його словами, стабільність російського режиму — це загроза та реальна небезпека для всього світу.

Нагадаємо, під час форуму Буданов також закликав жителів Криму не користуватись Кримським мостом.  Він анонсував нові "сюрпризи" для окупантів та подякував росіянам, за активність у соцмережах, завдяки якій українські спецслужби проводять успішні операції. 

Водночас він прокоментував збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. За його словами, таких повітряних суден в Росії залишилось всього шість. 

пожежа
вибух
Кирило Буданов
війна в Україні
Росія
бавовна

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