Малюк анонсував нові удари по Кримському мосту та російських кораблях

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE

Голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував новини щодо Кримського мосту та російських кораблів. Водночас деталі він не уточнив.

Про це очільник СБУ розповів після форуму "Україна. Рік 2024".

Удари по російських цілях

Щодо Кримського мосту Малюк зазначив, що наразі він повноцінно не функціонує — ворог не може по ньому переміщувати озброєння і засоби ураження.

"Ми двічі його успішно вразили. Але працюємо й далі, знову ж таки не будемо розкривати таємниці. Попереду багато всього буде", — зауважив голова СБУ.

За його словами, морський дрон Sea Baby є вкладом на майбутнє, а його використання не обмежується лише в режимі камікадзе.

"А й багато інших оперативних засобів, але знову ж таки якщо ми зараз розпочнемо розповідати, то ворогу нескладно буде провести аналіз, дещо додати з технічних проникнень, з агентурних і зрозуміти що ми плануємо", — сказав Малюк.

Він наголосив, що українські сили будуть працювати і по кораблях, і по інших цілях, і "ще для чогось".

Журналіст запитав, чи вдасться росіянам скопіювати ці дрони, оскільки вони вже здійснюють такі спроби.

"Вони апріорі не досягнуть того рівня, в них немає саме тих засобів зв'язку, щоб нас продублювати. Проте вони над цим працюють.

Вони намагаються дотягнутися до нас, але їм це не вдасться", — запевнив Малюк.

Агентурні мережі РФ в Україні

"47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Це негідники, які працювали на ворога", — заявив Малюк.

Він пояснив, що наразі СБУ вицілює не одноосібних держзрадників, а використовує складний досвід, отриманий в боротьбі з організованою злочинністю.

"Понад 2000 держзрадникам оголосили підозри та затримали з початку війни і понад 5000 колаборантів", — додав голова СБУ.

Нагадаємо, Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, чим більше Росія буде вести проти України відкриту війну, тим більше "всіляких подій" буде відбуватися на її території.

Також ми писали, що під час форуму Буданов також закликав жителів Криму не користуватись Кримським мостом.