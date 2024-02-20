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Лубинец обратился к ООН и МККК по факту расстрела пленных в Авдеевке

20 февраля 2024 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лубинец обратился к ООН и МККК по факту расстрела пленных в Авдеевке
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста по факту расстрела пленных украинцев в Авдеевке. Он подчеркнул, что оккупанты обстреливали эвакуационные пути и автомобили.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в Telegram во вторник, 20 февраля.

Расстрел украинских пленных в Авдеевке

По словам Лубинца, выход из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской армии. Некоторых тяжелораненых и погибших военнослужащих удалось эвакуировать. Из-за масштабного наступления захватчиков не оставалось шансов для повторных попыток эвакуации.

"Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной. Диалог был по оказанию помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения, которые защищают военнопленных", — рассказал Лубинец.

Россияне сообщили координаторам процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских военных и оказать им помощь, а дальше обменять. После этого враг расстрелял бойцов ВСУ. По словам Лубинца, семьи военных опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника — погибшими. С ними также были Александр Зинчук и Николай Савосик. По поводу шестого бойца информация пока не подтверждена.

"Я, как Омбудсман Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не впервые, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных", — подчеркнул Лубинец.

Он призвал весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на РФ.

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Пост Лубинца. Фото: скриншот
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Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, утром 19 февраля оккупанты в полосе зоны ответственности ОСУВ "Хортица" расстреляли двух украинских военнопленных.

Также в 110-й отдельной механизированной бригаде рассказали детали ухода украинских бойцов с позиции "Зенит" в Авдеевке, обвинив российскую армию в невыполнении гарантий безопасности украинским пленникам по поводу сдачи в плен, эвакуации раненых и дальнейшего обмена.

украинцы
ООН
Украина
Донецкая область
пленные
Красный Крест
Дмитрий Лубинец
Авдеевка

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