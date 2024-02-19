Лубинец отреагировал на расстрел украинских военнопленных в Авдеевке

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел российскими солдатами шести пленных украинских военнослужащих на одной из позиций в Авдеевке, заявив, что враг совершил очередное военное преступление.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лубинец отреагировал на казнь украинских пленников

"Для России не существует законов и правил. Расстреливая военнопленных, страна-агрессор грубо и цинично нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций", — пишет он.

Чиновник добавил, что украинские защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

Расстрел пленных. Источник: Тelegram Дмитрия Лубинца

"Также обнаружила видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи с. Веселое Бахмутского района. На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций солдат РФ стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другого", — говорится в заявлении украинского омбудсмена.

Расстрел пленных из дрона. Источник: скриншот

Лубинец отметил, что россияне, не желая оставлять пленных живыми, намеренно их убивают. Он подчеркнул, что они снова нарушают Женевскую конвенцию.

"Это тяжкое международное преступление, за которое будет суровое наказание. Обращаю внимание мирового сообщества на очередные военные преступления РФ и на то, что Россия, захватив определенные территории, двигается дальше. Для страны-агрессора не существует границ, где она остановится. Россию остановит только сила, сплоченность и страх перед ответственностью, потому что безнаказанность провоцирует порождение еще большего зла", — добавляет он.

Напомним, 19 февраля оккупанты заявили о полном контроле над коксохимическим заводом в Авдеевке. Ранее украинское военное командование приняло решение о выводе войск из города.

Также во время боев за Авдеевку некоторые подразделения Третьей штурмовой бригады оказались в окружении. Бойцам пришлось с боем пробиваться сквозь вражеские ряды.