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Лысак рассказал, куда попали оккупанты во время обстрела Днепра

13 февраля 2024 08:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лысак рассказал, куда попали оккупанты во время обстрела Днепра
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вторую ночь подряд российские оккупанты атакуют беспилотниками Днепропетровскую область. Под вражеским ударом во вторник, 13 февраля, оказались энергетический и инфраструктурный объекты.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

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По словам Лысака, украинским военным удалось уничтожить десять "шахедов" в Днепровском районе, однако произошло несколько попаданий в Днепре.

Оккупанты атаковали энергетический объект. В результате произошел пожар, который потушили спасатели. К тому же противник ударил по инфраструктурному объекту. Огонь оперативно ликвидировали.

Последствия обстрела Днепропетровской области
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Спасибо тем, кто 24/7 ликвидирует последствия российского террора. Среди них и герои-энергетики. Они уже вернули свет жителям Павлоградского района после вчерашних атак. Сейчас же работают в областном центре. Там тоже запитали почти все дома", — рассказал Лысак.

Захватчики обстреливали также Никопольщину. Из артиллерии враг бил по райцентру, Марганцу и Мировской громаде.

Последствия обстрела Днепропетровской области
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате атаки РФ повреждены три частных дома. По словам Лысака, одно хозяйственное сооружение разрушено и еще одно — изуродовано. Он рассказал, что побиты полсотни солнечных панелей.

"Повсюду — без погибших и пострадавших", — добавил Лысак.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, вчера в Днепропетровской ОВА рассказали о тяжелых последствиях вражеских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области. Армия России в течение дня 18 раз запускала по нему дроны-камикадзе и провела три артиллерийских обстрела.

Также защитники украинского неба очередные сутки провели в боевой работе. Воины отбивали запущенные российскими оккупантами 23 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. В ночь с 12 на 13 февраля они сбили 16 таких целей.

война
беспилотники
Украина
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь

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