Командир спецподразделения рассказал подробности известнейших спецопераций ГУР

Командир спецподразделения ГУР "Тимур". Фото: ГУР

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Главное управление разведки не прекращает проводить специальные операции против захватчиков. Некоторые из них изменили ход войны.

Об этом рассказал командир спецподразделения ГУР "Тимура" во вторник, 13 февраля.

Читайте также:

Враг не будет покоя

"Россияне должны понимать, что мы можем появиться где угодно", — заявил военный с позывным "Тимур", в честь которого и было названо подразделение.

Спецподразделение Главного управления разведки МО Украины "Тимура" принимал участие в ряде известных операций ГУР. Его командир поделился подробностями о ходе операций, которые, без преувеличения, меняли ход войны РФ против Украины.

"В Новой Каховке мы поразили пункт управления противника, две боевые машины и 12 военнослужащих ликвидировали, одного взяли в плен. Какова была цель рейда? Разведка и доразведка огневых позиций противника", — отметил военный.

Командир также отметил, что главной целью всех операций является возвращение утраченных украинских территорий.

"Мы должны делать разные шаги, чтобы противник понимал, что мы можем появиться где угодно", — убежден разведчик.

Ранее мы рассказывали, что польский военнослужащий Международного легиона Главного управления разведки с позывным Роберт рассказал, почему добровольцы из Польши воюют на стороне ВСУ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что Россия использует системы спутниковой связи Starlink на фронте. Анализ аудиоперехвата показал, что интернет-доступ был организован посредством установки терминалов Starlink.