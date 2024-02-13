Військовий розповів, чому польські добровольці воюють на боці України

Польський військовослужбовець Міжнародного легіону ГУР з позивним "Роберт". Фото: скриншот з відео

Польський військовослужбовець Міжнародного легіону Головного управління розвідки з позивним "Роберт" розповів, чому добровольці з Польщі воюють на боці ЗСУ. Він приєднався до захисту України у 2022 році.

Про це "Роберт" розповів у відео ГУР у вівторок, 13 лютого.

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"Під час цієї війни я зрозумів, що Росія є ворогом не тільки України, що Росія є ворогом Польщі і всієї Європи. Росія, завоювавши Україну, не зупинилася б, і я на 100% переконаний, що вона пішла б на Польщу, на Молдову, на Естонію", — розповів польський доброволець.

За його словами, рішення їхати на війну до України він ухвалив після заклику Президента Володимира Зеленського та інформації про створення Інтернаціонального легіону.

"Я знаю, що ворога треба зупинити в Україні. Я не хотів би, щоб те, що я бачу в Україні, була в Польщі", — додав "Роберт".

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський відзначив воїнів ГУР МО, які уразили ракетоносій "Івановець". Він подякував їм за силу.

Також у ГУР МО розпочали роботу над нейтралізацією контрабандних терміналів супутникового зв'язку Starlink, які використовує на фронті російська армія.