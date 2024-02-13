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Командир спецпідрозділу розповів подробиці найвідоміших спецоперацій ГУР

13 лютого 2024 17:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Командир спецпідрозділу розповів подробиці найвідоміших спецоперацій ГУР
Командир спецпідрозділу ГУР "Тимур". Фото: ГУР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Головне управління розвідки не припиняє проводити спеціальні операції проти загарбників. Деякі з них змінили перебіг війни. 

Про це розповів командир спецпідрозділу ГУР "Тимура" у вівторок, 13 лютого.

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"Росіяни мають розуміти, що ми можемо з'явитися будь-де", — заявив військовий з позивним "Тимур", на честь якого і було названо підрозділ.

Спецпідрозділ  Головного управління розвідки МО України "Тимура" брав участь у низці відомих операцій ГУР. Його командир поділився подробицями про перебіг операцій, які без перебільшення змінювали перебіг війни РФ проти України.

"У Новій Каховці ми вразили пункт управління противника, дві бойові машини та 12 військовослужбовців ліквідували, одного взяли в полон. Якою була мета рейду? Розвідка і дорозвідка вогневих позицій противника", — зазначив військовий.

Командир також зазначив, що найголовнішою метою всіх операцій є повернення втрачених українських територій.

"Ми повинні робити різні кроки, щоб противник розумів, що ми можемо з'явитися будь-де", — переконаний розвідник.

Раніше ми розповідали, що польський військовослужбовець Міжнародного легіону Головного управління розвідки з позивним "Роберт" розповів, чому добровольці з Польщі воюють на боці ЗСУ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що Росія використовує системи супутникового зв'язку Starlink на фронті. Аналіз аудіоперехоплення показав, що інтернет-доступ було організовано за допомогою встановлення терміналів Starlink.

війна
Україна
спецоперація
окупанти
ГУР

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