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Кто будет отвечать за линии обороны на фронте — Зеленский ответил

25 февраля 2024 18:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кто будет отвечать за линии обороны на фронте — Зеленский ответил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто будет отвечать за линии обороны на фронте. По его словам, речь идет о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Александре Сырском и министре обороны Рустеме Умерове.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Линии обороны на фронте

"За линии обороны на фронте будут отвечать Главнокомандующий и министр обороны. Сейчас проводят аудит", — отметил Зеленский.

По его словам, есть достаточно успешный пример на Купянском направлении. Сейчас с него берется пример.

Напомним, Зеленский рассказал об усталости от войны. Он заявил, что это зависит не только от нас, но и от обществ тех или иных стран.

Украинский лидер заявил, что с этого года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.

Также он ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский
война
Минобороны
ВСУ
Украина
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Александр Сырский
Умеров

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