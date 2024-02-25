Кто будет отвечать за линии обороны на фронте — Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто будет отвечать за линии обороны на фронте. По его словам, речь идет о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Александре Сырском и министре обороны Рустеме Умерове.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Линии обороны на фронте

"За линии обороны на фронте будут отвечать Главнокомандующий и министр обороны. Сейчас проводят аудит", — отметил Зеленский.

По его словам, есть достаточно успешный пример на Купянском направлении. Сейчас с него берется пример.

Напомним, Зеленский рассказал об усталости от войны. Он заявил, что это зависит не только от нас, но и от обществ тех или иных стран.

Украинский лидер заявил, что с этого года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.

Также он ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.