ISW объяснил, зачем РФ построила 30-километровый "царь-поезд" в Донецкой области

Движение российских поездов. Фото: росСМИ

Россия построила 30-километровый "царь-поезд" между Еленовкой и Волновахой на оккупированном Донбассе. Вероятно, россияне это сделали для того, чтобы предотвратить атаки Украины в будущем.

Об этом сообщают американский Институт изучения войны ISW и украинский ресурс DeepState.

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"Царь-поезд" в Донецкой области

Аналитики утверждают, что анализ спутниковых изображений на протяжении последних девяти месяцев показывает создание российскими военными длительной череды железнодорожных вагонов, охватывающих территорию от Еленовки до Волновахи.

Согласно информации от DeepState, более 2100 грузовых вагонов были собраны в этот 30-километровый состав.

Отмечается, что сборка поезда началась в июле 2023 года, и предполагается, что войска РФ планируют использовать его как защитный рубеж против возможных украинских наступлений в будущем.

"Железнодорожная линия между Еленовкой и Волновахой проходит примерно в шести километрах от нынешней предполагаемой линии фронта к юго-востоку от Новомихайловки в ее ближайшей точке", — сообщили в ISW.

В то же время в Институте рассматривают возможность, что поезд мог быть собран россиянами и с другими намерениями.

"Царь-поезд" в Донецкой области. Фото: DeepState

Напомним, российские силы приближаются к захвату Авдеевки. На прошедшей неделе захватчики достигли разрушенных окраин города. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш описывает текущую обстановку как критическую.

Кроме того, на данный момент в Авдеевке проживает 941 мирный житель. Большинство из них — пожилые люди, которые, скорее всего, откажутся от эвакуации. Что касается детей, их уже эвакуировали из города.