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ISW пояснив, навіщо РФ побудувала 30-кілометровий "цар-потяг" у Донецькій області

12 лютого 2024 09:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ISW пояснив, навіщо РФ побудувала 30-кілометровий "цар-потяг" у Донецькій області
Рух російських поїздів. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія побудувала 30-кілометровий "цар-потяг" між Оленівкою та Волновахою на окупованому Донбасі. Ймовірно, росіяни це зробили для того, щоб запобігти атакам України в майбутньому.

Про це повідомляють американський Інститут вивчення війни ISW та український ресурс DeepState.

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"Цар-поїзд" у Донецькій області

Аналітики стверджують, що аналіз супутникових зображень протягом останніх дев'яти місяців показує створення російськими військовими тривалої низки залізничних вагонів, що охоплюють територію від Оленівки до Волновахи.

Згідно з інформацією від DeepState, понад 2100 вантажних вагонів було зібрано до цього 30-кілометрового складу.

Зазначається, що складання поїзда розпочалося у липні 2023 року, і передбачається, що війська РФ планують використовувати його як захисний рубіж проти можливих українських наступів у майбутньому.

"Залізнична лінія між Оленівкою та Волновахою проходить приблизно за шість кілометрів від нинішньої передбачуваної лінії фронту на південний схід від Новомихайлівки в її найближчій точці", — повідомили в ISW.

Водночас в Інституті розглядають можливість, що потяг міг бути зібраний росіянами та з іншими намірами.

Цар-поїзд
"Цар-поїзд" у Донецькій області. Фото: DeepState

Нагадаємо, російські сили наближаються до захоплення Авдіївки. Минулого тижня загарбники досягли зруйнованих околиць міста. Глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш описує поточну ситуацію як критичну.

Крім того, на цей час в Авдіївці мешкає 941 мирний житель. Більшість із них — люди похилого віку, які, найімовірніше, відмовляться від евакуації. Щодо дітей, їх уже евакуювали з міста.

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