В Донецкой области пограничники сорвали российский флаг, рискуя жизнью

Украинские военные. Иллюстративное фото: REUTERS/Inna Varenytsia

На Донецком направлении украинские пограничники сорвали российский флаг. Украинские воины, рискуя своей жизнью, достали вражеский флаг и выбросили его.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, 11 февраля в Telegram.

Читайте также:

Как удалось сорвать российский триколор

Известно, что это украинские защитники сделали при отбитии очередной атаки россиян в Донецкой области.

"Во время отражения очередного штурма оккупантов пограничники обнаружили "триколор", которым захватчики пометили якобы их территорию. Наши бойцы, рискуя жизнью, достали вражескую тряпку из неустановленного для нее места и выбросили", — отметили в сообщении.

Поэтому двух пограничников наградили военным командованием за такой поступок.

Напомним, ранее пограничники показали, как сбивали вражеские дроны-камикадзе над Одесской областью. Благодаря их работе были уничтожены три беспилотника.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили российский вертолет "Аллигатор". Его поразили в районе Авдеевки Донецкой области, 7 февраля.