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В Донецкой области пограничники сорвали российский флаг, рискуя жизнью

11 февраля 2024 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Донецкой области пограничники сорвали российский флаг, рискуя жизнью
Украинские военные. Иллюстративное фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Донецком направлении украинские пограничники сорвали российский флаг. Украинские воины, рискуя своей жизнью, достали вражеский флаг и выбросили его.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, 11 февраля в Telegram.

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Известно, что это украинские защитники сделали при отбитии очередной атаки россиян в Донецкой области.

"Во время отражения очередного штурма оккупантов пограничники обнаружили "триколор", которым захватчики пометили якобы их территорию. Наши бойцы, рискуя жизнью, достали вражескую тряпку из неустановленного для нее места и выбросили", — отметили в сообщении.

Поэтому двух пограничников наградили военным командованием за такой поступок.

Напомним, ранее пограничники показали, как сбивали вражеские дроны-камикадзе над Одесской областью. Благодаря их работе были уничтожены три беспилотника.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили российский вертолет "Аллигатор". Его поразили в районе Авдеевки Донецкой области, 7 февраля.

Нацгвардия
пограничники
флаг
Донецкая область
война в Украине

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