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Российская армия почти захватила Авдеевку, — The Telegraph

10 февраля 2024 08:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российская армия почти захватила Авдеевку, — The Telegraph
Разрушенная Авдеевка. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска приближаются к захвату Авдеевки. На прошлой неделе оккупанты добрались до разрушенных пригородов Авдеевки, а руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорит, что ситуация сейчас критическая.

Об этом пишет издание The Telegraph в пятницу, 9 февраля.

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Издание сообщает, что победа РФ в этом месте может изменить нарратив не только в плане демонстрации военной силы. Это также вызовет вопросы касательно ухудшения состояния украинских войск, истощенных двухлетними непрерывными атаками и ослаблением поддержки со стороны Запада.

Бывший оборонный атташе Великобритании в Балтийских странах и экс-консультант министерства обороны Украины Глен Грант выразил мнение, что в случае падения Авдеевки вина ляжет на Соединенные Штаты.

"Задержки с поддержкой были слишком велики, у украинцев все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать эту потерю. Главное, что не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет, их порой почти нет", — сказал он.

Аналитики из DeepState частично подтверждают эту информацию.

"Противник продвинулся к востоку от Часова Яра, на севере Авдеевки, около Степного, к востоку от Клещиевки и в Новомихайловку", — указывается в их отчете.

Напомним, ранее руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в Авдеевке Донецкой области остается 941 гражданских жителей. Все они преимущественно пожилые люди, которые вряд ли согласятся покинуть город. Что касается детей, их уже давно эвакуировали.

Также мы сообщали, что в Авдеевке Донецкой области ситуация остается напряженной по всей линии вокруг города, российские оккупанты бросают туда большое количество своих ресурсов. В то же время, что касается определенных продвижений врага на этом участке, такой информации пока нет.

ВСУ
военные
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
Россия

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