Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Игнат заявил, что фото F-16 с украинскими опознавательными знаками заставило россиян нервничать arrow

Игнат заявил, что фото F-16 с украинскими опознавательными знаками заставило россиян нервничать

11 февраля 2024 17:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Игнат заявил, что фото F-16 с украинскими опознавательными знаками заставило россиян нервничать
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Facebook/Юрий Игнат
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Недавно в сети появилось фото истребителя F-16 с нанесенными на него украинскими опознавательными знаками. Из-за этого россияне начали нервничать.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Ми Україна.

Читайте также:

F-16 с украинскими опознавательными знаками

По его словам, интервью с летчиком Воздушных сил ВСУ "Фантомом" и особенно его фото на фоне F-16 с украинской маркировкой заставили россиян понервничать.

null
Летчик Воздушных сил у самолета F-16. Фото: Голос Америки

"F-16, если придет в Украину, станет лакомой целью для оккупантов. Поэтому должны сделать все, чтобы готовящаяся инфраструктура была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее это не очень простой процесс. И особенно, когда мы находимся под ежедневными обстрелами", — заметил Игнат.

Ранее Игнат заявил, что для того, чтобы Украина получила истребители F-16, сначала пилоты и инженеры должны завершить на них учения. Также Украина должна подготовить соответствующую инфраструктуру по базированию таких самолетов.

Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16. Таким образом, страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.

ВСУ
самолеты
истребитель
F-16
Юрий Игнат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме