Игнат заявил, что фото F-16 с украинскими опознавательными знаками заставило россиян нервничать

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Facebook/Юрий Игнат

Недавно в сети появилось фото истребителя F-16 с нанесенными на него украинскими опознавательными знаками. Из-за этого россияне начали нервничать.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Ми Україна.

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По его словам, интервью с летчиком Воздушных сил ВСУ "Фантомом" и особенно его фото на фоне F-16 с украинской маркировкой заставили россиян понервничать.

Летчик Воздушных сил у самолета F-16. Фото: Голос Америки

"F-16, если придет в Украину, станет лакомой целью для оккупантов. Поэтому должны сделать все, чтобы готовящаяся инфраструктура была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее это не очень простой процесс. И особенно, когда мы находимся под ежедневными обстрелами", — заметил Игнат.

Ранее Игнат заявил, что для того, чтобы Украина получила истребители F-16, сначала пилоты и инженеры должны завершить на них учения. Также Украина должна подготовить соответствующую инфраструктуру по базированию таких самолетов.

Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16. Таким образом, страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.