Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для того, аби Україна отримала винищувачі F-16, спершу пілоти та інженери повинні завершити на них навчання. Також Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для базування таких літаків.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер, 8 лютого.

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"Кожна держава робить якусь заяву. Спочатку про 18 літаків, потім ще про 6. Тобто проводиться комунікація з суспільством про те, що країна свої зобов‘язання перед авіаційною коаліцією виконує, надає літаки як для тренувального центру, де можуть навчатися і українські пілоти, і оголошує про готовність до передачі, коли все буде готово", — пояснив Ігнат.

За його словами, після цього "фізична готовність" перетвориться на фізичну передачу винищувачів F-16.

Які ракети матимуть українські військові до F-16

Своєю чергою раніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 разом з ракетами дальністю 300-500 кілометрів.

"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає на літаки F-16 і ракети дальністю ураження цілей 300-500 кілометрів", — запевнив Наєв.

Командувач додав, що нова зброя допоможе ЗСУ досягти ще більших успіхів на фронті та звільнити територію від армії РФ.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат різко відреагував на інформацію, яку поширюють українців про те, що Київ відмовився від австралійських F-18 Hornet. У своєму зверненні від використав навіть нецензурну лексику.

Також раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповіів, що передача нашій країні винищувачів F-16 йде чітко за планом. Наразі ризиків щодо зриву постачання немає, тому скоро вони прибудуть до України.