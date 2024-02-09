У мережі поширюють світлину F-16 з українськими розпізнавальними знаками

Винищувач F-16. Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch/File Photo

У мережі почали поширювати світлину з винищувачем F-16 з українськими розпізнавальними знаками. Поряд з ним також стоїть чоловік у формі з прапором України.

Зокрема, світлину опублікувала нардепка Олена Шуляк у соцмережі X у п'ятницю, 9 лютого.

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Шуляк наголосила, що на світлині зображений винищувач з нанесеним розпізнавальним знаком ПС ЗСУ.

F-16 з українськими розпізнавальними знаками. Фото: twitter.com/OlenaShuliak

"Час Х наближається", — додала нардепка.

Допис Шуляк. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для того, аби Україна отримала винищувачі F-16, спершу пілоти та інженери повинні завершити на них навчання. Також Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для базування таких літаків.

Нещодавно стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16. Таким чином, країна збільшила загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 одиниць.