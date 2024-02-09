У мережі поширюють світлину F-16 з українськими розпізнавальними знаками
У мережі почали поширювати світлину з винищувачем F-16 з українськими розпізнавальними знаками. Поряд з ним також стоїть чоловік у формі з прапором України.
Зокрема, світлину опублікувала нардепка Олена Шуляк у соцмережі X у п'ятницю, 9 лютого.
F-16 з українськими розпізнавальними знаками
Шуляк наголосила, що на світлині зображений винищувач з нанесеним розпізнавальним знаком ПС ЗСУ.
"Час Х наближається", — додала нардепка.
Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для того, аби Україна отримала винищувачі F-16, спершу пілоти та інженери повинні завершити на них навчання. Також Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для базування таких літаків.
Нещодавно стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16. Таким чином, країна збільшила загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 одиниць.
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