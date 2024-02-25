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Игнат объяснил, что изменится в РФ после уничтожения второго самолета А-50

25 февраля 2024 11:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Игнат объяснил, что изменится в РФ после уничтожения второго самолета А-50
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сбитие российского дальнего радиолокационного самолета А-50 не означает, что оккупанты будут меньше ракет выпускать по Украине. Однако для РФ это серьезная потеря, которая уменьшает возможности радиолокационной разведки.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 25 февраля.

Сбитие второго А-50 — как это повлияет на РФ

Игнат объяснил, что возможности российской армии после сбытия самолета А-50 действительно уменьшаются, ведь им будет труднее проводить радиолокационную разведку. Однако не стоит надеяться, что РФ будет меньше ракет производить по Украине.

"Способности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается специальная техника, уничтожается летный состав, весь экипаж погиб, поэтому только таким образом можно понемногу уничтожать врага теми средствами, что у нас есть. К сожалению, у нас ограниченный ресурс сегодня в средствах противовоздушной обороны дальнего радиуса действия, об этом все тоже постоянно говорят. Поэтому способности их уменьшаются, но у врага такие самолеты, враг может планировать и дальше удары", — сказал он.

Спикер также добавил, что учитывая то, что произошло с их самолетами А-50, россияне больше не будут подлетать ближе на те же точки. По его словам, это уменьшает способности врага в обнаружении воздушных целей на территории нашего государства в воздушном пространстве, а также в обнаружении наших радиолокационных систем.

"Такие сбития российской техники помогут нам очень серьезно и уменьшают возможности врага", — подчеркнул Игнат.

Что известно об уничтожении российского самолета А-50

Напомним, 23 февраля Силы обороны сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря.

В ГУР назвали вероятное оружие, с помощью которого Воздушным силам удалось поразить российский самалет. По предварительной информации от разведчиков, он был атакован сверхдальнобойным ЗРК С-200 "Ангара".

Это уже не первый случай сбивания российского самолета А-50. Так, 14 января Воздушные силы уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Тогда начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов .

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россияне
ПВО
война в Украине
Юрий Игнат
Воздушные Силы ВСУ

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