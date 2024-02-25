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Ігнат пояснив, що зміниться в РФ після знищення другого літака А-50

25 лютого 2024 11:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ігнат пояснив, що зміниться в РФ після знищення другого літака А-50
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Збиття російського дальнього радіолокаційного літака А-50 не означає, що окупанти будуть менше ракет випускати по Україні. Однак для РФ це серйозна втрата, яка зменшує спроможності радіолокаційної розвідки.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 25 лютого.

Збиття другого А-50 — як це вплине на РФ

Ігнат пояснив, що можливості російської армії після збиття літака А-50 дійсно зменшуються, адже їм буде важче проводити радіолокаційну розвідку. Однак не варто сподіватися, що РФ буде менше ракет випускати по Україні.

"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спеціальна техніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є. На жаль, у нас обмежений ресурс сьогодні у засобах протиповітряної оборони далекого радіуса дії, про це всі теж постійно говорять. Тому спроможності їхні меншають, але ворог має такі літаки, ворог може планувати і надалі удари", — сказав він. 

Речник ПС також додав, що враховуючи те, що відбулось з їхніми літаками А-50, росіяни більше не будуть підлітати ближче на ті самі точки. За його словами, це зменшує спроможності ворога у виявленні повітряних цілей на території нашої держави в повітряному просторі, а також у виявленні наших радіолокаційних систем.

"Такі збиття російської техніки допоможуть нам дуже серйозно і зменшують можливості ворога", — наголосив Ігнат. 

Що відомо про збиття російського літака А-50 

Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони збили російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Успішне ураження повітряного судна сталося над акваторією Азовського моря. 

В ГУР назвали ймовірну зброю, за допомогою якої Повітряним силам вдалося вразити російський літак. За попередньою інформацією від розвідників, він був атакований наддалекобійним ЗРК С-200 "Ангара".

Додамо, це вже не перший випадок збиття російського літака А-50. Так, 14 січня Повітряні сили знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

Тоді начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем літака А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків

літак
росіяни
ППО
війна в Україні
Юрій Ігнат
Повітряні Сили ЗСУ

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