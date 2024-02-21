Игнат назвал главную задачу Воздушных сил в войне с Россией

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал главную задачу украинских защитников неба, заявив, что ВВС Украины должны не позволять российской тактической авиации, не только перехватить господство в воздухе, но и не подпускать вражеские самолеты к украинским городам.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

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Спикер признал, что мобильные огневые группы ПВО стали новинкой в войне, поскольку значительно облегчили борьбу против БПЛА Shahed, а после укрепления их огневой мощи они иногда способны сбивать 100% запущенных дронов. Это, со своей стороны, помогает экономить управляемые ракеты для имеющихся в Украине ЗРК, которые в большинстве своем атакуют российские крылатые ракеты, а также сдерживают российскую авиацию: как самолеты, так и вертолеты.

"Что хочу подчеркнуть, — мы не имеем права допустить их самолеты у нас над головами, потому что это будет крах. Основная задача Воздушных сил именно в этом состоит", — пояснил Игнат.

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Напомним, недавно вблизи временно оккупированного Мариуполя в Азовское море упал пылающий российский истребитель Су-30.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук констатировал, что три дня назад Украина лишила ПКС РФ двух тяжелых многоцелевых истребителей Су-34 и Су-35.

А также недавно украинские зенитчики сбили очередной Су-34 в Луганской области, чей пилот направил сбитую машину на частные домовладения местных жителей.