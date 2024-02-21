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Игнат назвал главную задачу Воздушных сил в войне с Россией

21 февраля 2024 16:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Игнат назвал главную задачу Воздушных сил в войне с Россией
Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал главную задачу украинских защитников неба, заявив, что ВВС Украины должны не позволять российской тактической авиации, не только перехватить господство в воздухе, но и не подпускать вражеские самолеты к украинским городам.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

Ключевая роль Воздушных сил в войне с Россией

Спикер признал, что мобильные огневые группы ПВО стали новинкой в войне, поскольку значительно облегчили борьбу против БПЛА Shahed, а после укрепления их огневой мощи они иногда способны сбивать 100% запущенных дронов. Это, со своей стороны, помогает экономить управляемые ракеты для имеющихся в Украине ЗРК, которые в большинстве своем атакуют российские крылатые ракеты, а также сдерживают российскую авиацию: как самолеты, так и вертолеты.

"Что хочу подчеркнуть, — мы не имеем права допустить их самолеты у нас над головами, потому что это будет крах. Основная задача Воздушных сил именно в этом состоит", — пояснил Игнат.

Как Украина сбивает российские самолеты - последние новости

Напомним, недавно вблизи временно оккупированного Мариуполя в Азовское море упал пылающий российский истребитель Су-30.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук констатировал, что три дня назад Украина лишила ПКС РФ двух тяжелых многоцелевых истребителей Су-34 и Су-35.

А также недавно украинские зенитчики сбили очередной Су-34 в Луганской области, чей пилот направил сбитую машину на частные домовладения местных жителей.

Украина
самолеты
истребитель
война в Украине
Юрий Игнат

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