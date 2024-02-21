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Ігнат назвав головне завдання Повітряних сил у війні з Росією

21 лютого 2024 16:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ігнат назвав головне завдання Повітряних сил у війні з Росією
Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав головне завдання українських оборонців неба, заявивши, що ВПС України мають не дозволити російській тактичній авіації не тільки перехопити домінування в повітрі, а й не підпускати ворожі літаки до українських міст.

Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Ключова роль Повітряних сил у війні з Росією

Речник визнав, що мобільні вогневі групи ППО стали новинкою у війні, оскільки значно полегшили боротьбу проти БПЛА Shahed, а після зміцнення їхньої вогневої потужності, вони здатні інколи збивати 100% запущених дронів. Це, зі свого боку, допомагає заощаджувати керовані ракети для наявних в Україні ЗРК, які здебільшого атакують російські крилаті ракети, а також стримують російську авіацію: як літаки, так і гелікоптери

"На чому хочу наголосити, — ми не маємо права допустити їхні літаки у нас над головами, тому що це буде крах. Основне завдання Повітряних сил саме в цьому полягає", — пояснив Ігнат.

Як Україна збиває російські літаки — останні новини

Нагадаємо, не так давно поблизу тимчасово окупованого Маріуполя в Азовське море впав палаючий російський винищувач Су-30. 

Командувач Повітряних сил Микола Олещук констатував, що три дні тому Україна позбавила ПКС РФ двох важких багатоцільових винищувачів Су-34 та Су-35. 

А також не так давно українські зенітники збили черговий Су-34 у Луганській області, чий пілот направив збиту машину на приватні домоволодіння місцевих мешканців. 

Україна
літаки
винищувач
війна в Україні
Юрій Ігнат

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