Ігнат назвав головне завдання Повітряних сил у війні з Росією

Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав головне завдання українських оборонців неба, заявивши, що ВПС України мають не дозволити російській тактичній авіації не тільки перехопити домінування в повітрі, а й не підпускати ворожі літаки до українських міст.

Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Ключова роль Повітряних сил у війні з Росією

Речник визнав, що мобільні вогневі групи ППО стали новинкою у війні, оскільки значно полегшили боротьбу проти БПЛА Shahed, а після зміцнення їхньої вогневої потужності, вони здатні інколи збивати 100% запущених дронів. Це, зі свого боку, допомагає заощаджувати керовані ракети для наявних в Україні ЗРК, які здебільшого атакують російські крилаті ракети, а також стримують російську авіацію: як літаки, так і гелікоптери

"На чому хочу наголосити, — ми не маємо права допустити їхні літаки у нас над головами, тому що це буде крах. Основне завдання Повітряних сил саме в цьому полягає", — пояснив Ігнат.

Як Україна збиває російські літаки — останні новини

Нагадаємо, не так давно поблизу тимчасово окупованого Маріуполя в Азовське море впав палаючий російський винищувач Су-30.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук констатував, що три дні тому Україна позбавила ПКС РФ двох важких багатоцільових винищувачів Су-34 та Су-35.

А також не так давно українські зенітники збили черговий Су-34 у Луганській області, чий пілот направив збиту машину на приватні домоволодіння місцевих мешканців.