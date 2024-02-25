Как дроны помогают ВСУ на фронте — Федоров рассказал о производстве БпЛА

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE

Около 90% всех БпЛА, которые используют Силы обороны на поле боя, изготовлены в Украине. В 2024 году Украина имеет цель изготовить 1 млн дронов, чтобы наносить большие потери врагу.

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на форуме "Украина. Год 2024" 25 февраля, передает корреспондент Новини. LIVE.

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Федоров подчеркнул, что в Украине сегодня рождаются технологии, которые изменяют ситуацию на поле боя и наносят серьезные потери оккупанту.

"Наша быстрая реакция и технологичность привела к тому, что 90% всех используемых на фронте БпЛА производятся в Украине. Только за 2023 год в Украине произвели 300 тысяч дронов", — сказал он.

Министр рассказал, что в 2024 году Украина имеет цель выработать 1 млн дронов и эта задача будет выполнена.

Цель Украины на 2024 год. Фото: Новини.LIVE

В общем, подразделения, обеспечиваемые в пределах Армии дронов, уничтожили или вывели из строя более 16 тысяч вражеской техники.

Уничтожена техника окупантов БпЛА из "Армии дронов". Фото: Новини.LIVE

"У нас никогда не будет такого количества людей, которые в Российской Федерации, но у нас есть 300 0000 инженеров и 200 компаний, производящих БпЛА, поэтому это наше преимущество, которое нужно масштабировать", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что технологии влияют на логистику, радиочастотное планирование и на ведение определенных должностей на поле боя. Поэтому Украина будет делать то, что у нее удачно выходит и масштабировать новые технологии.

Напомним, за прошедшую неделю украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.

Добавим, на форуме "Украина. Год 2024" министр обороны Рустем Умеров рассказал, что за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет. Он подчеркнул, что в этой войне впервые в истории были сбиты вражеские "Кинжалы".