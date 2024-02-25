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Как дроны помогают ВСУ на фронте — Федоров рассказал о производстве БпЛА

25 февраля 2024 12:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как дроны помогают ВСУ на фронте — Федоров рассказал о производстве БпЛА
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Около 90% всех БпЛА, которые используют Силы обороны на поле боя, изготовлены в Украине. В 2024 году Украина имеет цель изготовить 1 млн дронов, чтобы наносить большие потери врагу.

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на форуме "Украина. Год 2024" 25 февраля, передает корреспондент Новини. LIVE.

Как дроны помогают ВСУ на фронте

Федоров подчеркнул, что в Украине сегодня рождаются технологии, которые изменяют ситуацию на поле боя и наносят серьезные потери оккупанту.

"Наша быстрая реакция и технологичность привела к тому, что 90% всех используемых на фронте БпЛА производятся в Украине. Только за 2023 год в Украине произвели 300 тысяч дронов", — сказал он.

Министр рассказал, что в 2024 году Украина имеет цель выработать 1 млн дронов и эта задача будет выполнена.

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Цель Украины на 2024 год. Фото: Новини.LIVE

В общем, подразделения, обеспечиваемые в пределах Армии дронов, уничтожили или вывели из строя более 16 тысяч вражеской техники.

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Уничтожена техника окупантов БпЛА из "Армии дронов". Фото: Новини.LIVE

"У нас никогда не будет такого количества людей, которые в Российской Федерации, но у нас есть 300 0000 инженеров и 200 компаний, производящих БпЛА, поэтому это наше преимущество, которое нужно масштабировать", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что технологии влияют на логистику, радиочастотное планирование и на ведение определенных должностей на поле боя. Поэтому Украина будет делать то, что у нее удачно выходит и масштабировать новые технологии.

Напомним, за прошедшую неделю украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.

Добавим, на форуме "Украина. Год 2024" министр обороны Рустем Умеров рассказал, что за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет. Он подчеркнул, что в этой войне впервые в истории были сбиты вражеские "Кинжалы".

Михаил Федоров
технологии
дроны
война в Украине
производство
фронт

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