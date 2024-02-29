Ядерное оружие, война против Украины и "мощность" РФ — о чем говорил Путин в послании к россиянам

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 февраля, выступил с посланием к Федеральному собранию. Глава страны-агрессора говорил о войне в Украине, ядерном оружии и отношениях с Западом.

В послании к Федеральному собранию российский диктатор произнес следующие тезисы:

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Война против Украины

Путин заявил, что Россия отразила агрессию "международного терроризма".

"Мы отразили агрессию международного терроризма, все преодолеем, все сможем. Сейчас 10 лет легендарной Российской весне. Мужество героев Севастополя и восставшего Донбасса вызывают гордость", — отметил он.

Президент РФ добавил, что в начале так называемой "специальной военной операции" (так в России называют войну против Украины. — Ред.) большинство народа поддержало ее.

"Будем и в дальнейшем развивать институты демократии и не позволим никому вмешиваться в наши дела. Колониальный Запад пытается сдержать наше развитие. Они хотели бы сделать с Россией то же, что и в других регионах мира. Например, в Украине", — сказал российский диктатор.

Он подчеркнул, что Россия всегда будет помнить "своих павших героев", а "укрепление суверенитета" продолжается и на фронте.

"Наши вооруженные силы приобрели колоссальный опыт. Мы видим, где у нас есть проблемы, и понимаем, что нужно делать. Эта работа ведется и в армии, и в тылу", — отметил Путин.

Также во время выступления Путин пригрозил ракетным ударом по странам, которые отправят свои войска в Украину. Он отметил, что у РФ есть дальнобойное оружие, которое "достанет до их территорий".

Угрозы ядерным оружием

По словам главы Кремля, Россия делает все для того, чтобы "искоренить нацизм, защитить безопасность граждан" во время войны в Украине.

"Как уже не раз говорили, мы сделаем все, чтобы закончить СВО, решить все задачи, искоренить нацизм, защитить безопасность граждан. Стратегические ядерные силы России находятся в полной готовности", — заверил диктатор.

Обвинения в сторону США

Президент РФ также и упомянул о том, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. Путин заявил, что это — "голословные вбросы".

"Уловка, чтобы втянуть нас в переговоры, которые выгодны только США. Они блокируют наш проект 2008 года о неразмещении оружия в космосе. У нас есть все основания считать, что слова США — демагогия. Они хотят показать, что по-прежнему правят миром. Они несут бред, что РФ хочет напасть на Европу, а сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории", — сказал он.

Кроме того, Путин подчеркнул, что без "сильной" России "порядок в мире невозможен".

Также российский диктатор подтвердил, что армия РФ нанесла удар по Украине экспериментальной ракетой "Циркон".



Как известно, 26 февраля Путин "включил" временно оккупированные территории Украины в состав Южного военного округа Российской Федерации. В список вошли украинские земли, захваченные россиянами с 2014 года.