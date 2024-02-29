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Путін підтвердив, що РФ вдарила по Україні гіперзвуковою ракетою "Циркон"

29 лютого 2024 12:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Путін підтвердив, що РФ вдарила по Україні гіперзвуковою ракетою "Циркон"
Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що окупанти завдали удару по Україні експериментальною ракетою "Циркон"

Про це російський диктатор заявив під час виступу перед Федеральними зборами в Москві у четвер, 29 лютого.

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"У бою вже застосовувався ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", ця система вже в строю", — запевнив російський диктатор.

ракети циркон
Скриншот допису з Telegram "РИА Новости"

Яке ще озброєння проти України можуть використати росіяни

За його словами, на бойовому чергуванні також перебувають гіперзвукові комплекси міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвет".

Крім того, наразі закінчуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".

Що відомо про ракету "Циркон"

3М22 Циркон — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, прийнята на озброєння у Росії у січні 2023 року.

Росіяни заявляли про такі характеристики:

  • дальність — 600-1500 км,
  • швидкість — до 8-9 Мах,
  • маса бойової частини — близько 300-400 кг,
  • довжина — 8-10 м.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що російська армія під час масованої атаки по Україні застосувала новітні крилаті ракети X-69.

Крім того, в Україні заявили, що мають докази того, що РФ 7 лютого вперше застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" під час обстрілу Києва. Проте тоді у США не могли підтвердити таку інформацію. 

володимир путін
зброя
ракети
війна в Україні
Росія

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