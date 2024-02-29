Путін підтвердив, що РФ вдарила по Україні гіперзвуковою ракетою "Циркон"

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що окупанти завдали удару по Україні експериментальною ракетою "Циркон".

Про це російський диктатор заявив під час виступу перед Федеральними зборами в Москві у четвер, 29 лютого.

Читайте також:

"У бою вже застосовувався ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", ця система вже в строю", — запевнив російський диктатор.

Скриншот допису з Telegram "РИА Новости"

Яке ще озброєння проти України можуть використати росіяни

За його словами, на бойовому чергуванні також перебувають гіперзвукові комплекси міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвет".

Крім того, наразі закінчуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".

Що відомо про ракету "Циркон"

3М22 Циркон — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, прийнята на озброєння у Росії у січні 2023 року.

Росіяни заявляли про такі характеристики:

дальність — 600-1500 км,

швидкість — до 8-9 Мах,

маса бойової частини — близько 300-400 кг,

довжина — 8-10 м.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що російська армія під час масованої атаки по Україні застосувала новітні крилаті ракети X-69.

Крім того, в Україні заявили, що мають докази того, що РФ 7 лютого вперше застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" під час обстрілу Києва. Проте тоді у США не могли підтвердити таку інформацію.