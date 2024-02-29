Путін підтвердив, що РФ вдарила по Україні гіперзвуковою ракетою "Циркон"
Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що окупанти завдали удару по Україні експериментальною ракетою "Циркон".
Про це російський диктатор заявив під час виступу перед Федеральними зборами в Москві у четвер, 29 лютого.
"У бою вже застосовувався ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", ця система вже в строю", — запевнив російський диктатор.
Яке ще озброєння проти України можуть використати росіяни
За його словами, на бойовому чергуванні також перебувають гіперзвукові комплекси міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвет".
Крім того, наразі закінчуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".
Що відомо про ракету "Циркон"
3М22 Циркон — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, прийнята на озброєння у Росії у січні 2023 року.
Росіяни заявляли про такі характеристики:
- дальність — 600-1500 км,
- швидкість — до 8-9 Мах,
- маса бойової частини — близько 300-400 кг,
- довжина — 8-10 м.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що російська армія під час масованої атаки по Україні застосувала новітні крилаті ракети X-69.
Крім того, в Україні заявили, що мають докази того, що РФ 7 лютого вперше застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" під час обстрілу Києва. Проте тоді у США не могли підтвердити таку інформацію.
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