Ядерна зброя, війна проти України та "могутність" РФ — про що говорив Путін у посланні до росіян

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 29 лютого, виступив з посланням до Федеральних зборів. Глава країни-агресорки говорив про війну в Україні, ядерну зброю та відносини із Заходом.

У посланні до Федеральних зборів російський диктатор виголосив такі тези:

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Путін заявив, що Росія відбила агресію "міжнародного тероризму".

"Ми відбили агресію міжнародного тероризму, все подолаємо, все зможемо. Зараз 10 років легендарній Російській весні. Мужність героїв Севастополя і повсталого Донбасу викликають гордість", — зазначив він.

Президент РФ додав, що на початку так званої "спеціальної воєнної операції" (так в Росії називають війну проти України. — Ред.) більшість народу підтримала її.

"Будемо й надалі розбудовувати інститути демократії та не дозволимо нікому втручатися в наші справи. Колоніальний Захід намагається стримати наш розвиток. Вони хотіли б зробити з Росією те саме, що і в інших регіонах світу. Наприклад, в Україні", — сказав російський диктатор.

Він наголосив, що Росія завжди буде пам'ятати "своїх полеглих героїв", а "зміцнення сувернітету" триває й на фронті.

"Наші збройні сили набули колосального досвіду. Ми бачимо, де у нас є проблеми, і розуміємо, що потрібно робити. Ця робота ведеться і в армії, і в тилу", — зауважив Путін.

Погрози ядерною зброєю

За словами очільника Кремля, Росія робить все для того, аби "викорінити нацизм, захистити безпеку громадян" під час війни в Україні.

"Як уже не раз говорили, ми зробимо все, щоб закінчити СВО, вирішити всі завдання, викорінити нацизм, захистити безпеку громадян. Стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної готовності", — запевнив диктатор.

Також під час виступу Путін пригрозив ракетним ударом по країнах, які відправлять свої війська в Україну. Він зазначив, що РФ має далекобійну зброю, яка "дістане до їхніх територій".

Звинувачення в бік США

Президент РФ також згадав про і те, що Росія нібито хоче розмістити ядерну зброю в космосі. Путін заявив, що це "голослівні вкидання".

"Виверт, щоб втягнути нас у переговори, які вигідні тільки США. Вони блокують наш проєкт 2008 року про нерозміщення зброї в космосі. У нас є всі підстави вважати, що слова США — демагогія. Вони хочуть показати, що, як і раніше, правлять світом. Вони несуть маячню, що РФ хоче напасти на Європу, а самі вибирають цілі для завдання ударів по нашій території", — сказав він.

Крім того, Путін підкреслив, що без "сильної" Росії "порядок у світі неможливий".

Нагадаємо, російський диктатор підтвердив, що армія РФ завдала удару по Україні експериментальною ракетою "Циркон".



Як відомо, 26 лютого Путін "включив" тимчасово окуповані території України до складу Південного військового округу РФ. До переліку увійшли українські землі, захоплені росіянами з 2014 року.