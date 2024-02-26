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Путін "приєднав" окуповані території України до військового округу Росії

26 лютого 2024 15:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін "приєднав" окуповані території України до військового округу Росії
Президент Росії Володмир Путін. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Російської Федерації Володимир Путін "включив" тимчасово окуповані території України до складу Південного військового округу Російської Федерації. До переліку увійшли українські землі, захоплені росіянами з 2014 року.

Про це йдеться в тексті указу російського президента "Про військово-адміністративний поділ РФ" від 26 лютого.

Окуповані території стали "частиною" Південного ВО Росії

Складовою частиною окупованих цього військового округу стали тимчасово окуповані території Криму, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Разом з ними в складі цієї територіальної одиниці знаходяться Кубань, Дагестан, Чечня, Калмикія та інші російські регіони.

указ
Указ Путіна. Фото: скриншот
указ
Указ Путіна. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російські пропагандисти брешуть про те, що 85% населення тимчасово окупованих територій України підтримує президента РФ Володимира Путіна. 

На тимчасово окуповані території України прибули спецзагони з Кремля. Таким чином, ворог намагається посилити тиск та активізувати заходи з імітації так званих "виборів президента Росії".

війна
володимир путін
Україна
окупація
Росія

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