Путін "приєднав" окуповані території України до військового округу Росії

Президент Росії Володмир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін "включив" тимчасово окуповані території України до складу Південного військового округу Російської Федерації. До переліку увійшли українські землі, захоплені росіянами з 2014 року.

Про це йдеться в тексті указу російського президента "Про військово-адміністративний поділ РФ" від 26 лютого.

Окуповані території стали "частиною" Південного ВО Росії

Складовою частиною окупованих цього військового округу стали тимчасово окуповані території Криму, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Разом з ними в складі цієї територіальної одиниці знаходяться Кубань, Дагестан, Чечня, Калмикія та інші російські регіони.

Указ Путіна. Фото: скриншот

Указ Путіна. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російські пропагандисти брешуть про те, що 85% населення тимчасово окупованих територій України підтримує президента РФ Володимира Путіна.

На тимчасово окуповані території України прибули спецзагони з Кремля. Таким чином, ворог намагається посилити тиск та активізувати заходи з імітації так званих "виборів президента Росії".