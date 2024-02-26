Путін "приєднав" окуповані території України до військового округу Росії
Президент Російської Федерації Володимир Путін "включив" тимчасово окуповані території України до складу Південного військового округу Російської Федерації. До переліку увійшли українські землі, захоплені росіянами з 2014 року.
Про це йдеться в тексті указу російського президента "Про військово-адміністративний поділ РФ" від 26 лютого.
Окуповані території стали "частиною" Південного ВО Росії
Складовою частиною окупованих цього військового округу стали тимчасово окуповані території Криму, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.
Разом з ними в складі цієї територіальної одиниці знаходяться Кубань, Дагестан, Чечня, Калмикія та інші російські регіони.
Раніше ми повідомляли, що російські пропагандисти брешуть про те, що 85% населення тимчасово окупованих територій України підтримує президента РФ Володимира Путіна.
На тимчасово окуповані території України прибули спецзагони з Кремля. Таким чином, ворог намагається посилити тиск та активізувати заходи з імітації так званих "виборів президента Росії".
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