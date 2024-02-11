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ГУР подтвердило, что оккупанты используют Starlink на фронте

11 февраля 2024 11:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГУР подтвердило, что оккупанты используют Starlink на фронте
Использование Starlink на фронте. Фото: Wondering-coder
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что Россия использует системы спутниковой связи Starlink на фронте. Анализ аудиоперехвата показывает, что интернет-доступ был организован с помощью установки терминалов Starlink.

Об этом сообщает ГУР со ссылкой на аудиоперехват оккупантов в воскресенье, 11 февраля.

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Ведомство узнало, что система спутниковой связи была установлена в составе 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады РФ в Донецкой области, неподалеку от Клещиевки и Андреевки.

"Да-да, сделали, они приложение установили, всем объяснил, Starlink. Работает, интернет есть", — говорит оккупант. 

"По мостам интернет есть?" — спрашивает другой российский солдат.

"Да, по мостам есть", — ответил военный.

Напомним, ранее в сети появились сообщения о том, что Россия приобретает и применяет на фронте спутниковые связные терминалы Starlink от компании SpaceX. Вероятно, эти поставки осуществляются в Россию через Объединенные Арабские Эмираты.

Вскоре представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил эту информацию.

оккупанты
Starlink
перехват ГУР
война в Украине
ГУР
Россия

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