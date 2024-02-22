Гуменюк подтвердила удар ВСУ по полигону оккупантов в Херсонской области

Взрыв на полигоне оккупантов в Херсонской области. Фото: скриншот с видео

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила удары по скоплениям россиян в Херсонской области. По ее словам, на вражеском полигоне раздались три взрыва.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций в четверг, 22 февраля, и показали соответствующее видео.

Удар ВСУ по полигону оккупантов в Херсонской области

По словам Гуменюк, удар ВСУ по вражескому полигону в Херсонской области был и не один, а даже три. Враг понес значительные потери.

"Был взрыв, и не один. Трижды феерически, как положено, повторили для закрепления", — сказала она журналистам.

Пресс-секретарь добавила, что работа наших военных была проведена достаточно успешно. В результате атаки погибли по меньшей мере 60 захватчиков. Остальные данные еще доразведывают.

Отмечается, что на полигоне были оккупанты из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Для этой операции Силы обороны использовали "все имеющееся оружие и мощь", однако конкретного типа вооружения Гуменюк не назвала.

Напомним, что 20 февраля ВСУ нанесли удар по полигону оккупантов под Волновахой Донецкой области. В результате успешной работы по меньшей мере 60 захватчиков погибли.

Также мы сообщали, что российские захватчики жаловались и на удары ВСУ по полигону под Иловайском Донецкой области, есть погибшие. Правда подтверждения или опровержения этой информации со стороны украинского командования нет.