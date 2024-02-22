Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Гуменюк подтвердила удар ВСУ по полигону оккупантов в Херсонской области arrow

Гуменюк подтвердила удар ВСУ по полигону оккупантов в Херсонской области

22 февраля 2024 12:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Гуменюк подтвердила удар ВСУ по полигону оккупантов в Херсонской области
Взрыв на полигоне оккупантов в Херсонской области. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила удары по скоплениям россиян в Херсонской области. По ее словам, на вражеском полигоне раздались три взрыва.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций в четверг, 22 февраля, и показали соответствующее видео.

Удар ВСУ по полигону оккупантов в Херсонской области

По словам Гуменюк, удар ВСУ по вражескому полигону в Херсонской области был и не один, а даже три. Враг понес значительные потери.

"Был взрыв, и не один. Трижды феерически, как положено, повторили для закрепления", — сказала она журналистам.

Пресс-секретарь добавила, что работа наших военных была проведена достаточно успешно. В результате атаки погибли по меньшей мере 60 захватчиков. Остальные данные еще доразведывают.

Отмечается, что на полигоне были оккупанты из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Для этой операции Силы обороны использовали "все имеющееся оружие и мощь", однако конкретного типа вооружения Гуменюк не назвала.

Напомним, что 20 февраля ВСУ нанесли удар по полигону оккупантов под Волновахой Донецкой области. В результате успешной работы по меньшей мере 60 захватчиков погибли.

Также мы сообщали, что российские захватчики жаловались и на удары ВСУ по полигону под Иловайском Донецкой области, есть погибшие. Правда подтверждения или опровержения этой информации со стороны украинского командования нет.

ВСУ
взрыв
Херсонская область
оккупанты
ликвидация
полигон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

Актуальное по теме