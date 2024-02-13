Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Филатов сообщил об эвакуации из больницы и закрытии школ в результате обстрела Днепра arrow

Филатов сообщил об эвакуации из больницы и закрытии школ в результате обстрела Днепра

13 февраля 2024 10:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Филатов сообщил об эвакуации из больницы и закрытии школ в результате обстрела Днепра
Городской голова Днепра Борис Филатов. Фото: t.me/borys_filatovv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате ночного обстрела Днепра проводится эвакуация одной из больниц. К тому же в городе закрывают школы.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале во вторник, 13 февраля.

Читайте также:

Обстрел Днепра

Филатов отметил, что происходит эвакуация одной из больниц, слив системы отопления и вывоз паллиативных больных.

По его словам, также было принято решение о закрытии школ, ведь по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а систему удержать не удастся.

"Вчера сотрудники СБУ целый день провели на городской свалке, измеряя рулеткой спиленные ветки и надеясь найти там разворовывание дров. Морали не будет", — добавил городской голова Днепра.

null
Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, 12 февраля в Днепре прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города.

Также защитники украинского неба этой ночью отбивали запущенные оккупантами 23 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. В ночь с 12 на 13 февраля они сбили 16 таких целей.

война
школы
больницы
Днепр
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Борис Филатов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме