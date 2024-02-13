Филатов сообщил об эвакуации из больницы и закрытии школ в результате обстрела Днепра
В результате ночного обстрела Днепра проводится эвакуация одной из больниц. К тому же в городе закрывают школы.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале во вторник, 13 февраля.
Обстрел Днепра
Филатов отметил, что происходит эвакуация одной из больниц, слив системы отопления и вывоз паллиативных больных.
По его словам, также было принято решение о закрытии школ, ведь по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а систему удержать не удастся.
"Вчера сотрудники СБУ целый день провели на городской свалке, измеряя рулеткой спиленные ветки и надеясь найти там разворовывание дров. Морали не будет", — добавил городской голова Днепра.
Напомним, 12 февраля в Днепре прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города.
Также защитники украинского неба этой ночью отбивали запущенные оккупантами 23 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. В ночь с 12 на 13 февраля они сбили 16 таких целей.
Читайте Новини.LIVE!