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Федоров рассказал, сколько российской техники уничтожила за неделю "Армия дронов"

19 февраля 2024 17:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Федоров рассказал, сколько российской техники уничтожила за неделю "Армия дронов"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На прошлой неделе украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Сколько техники РФ уничтожили ВСУ с помощью БпЛА

По его словам, за прошедшую неделю украинские ударные подразделения дронов поразили:

  • 46 российских танков,
  • 121 боевую бронированную машину,
  • 89 грузовиков,
  • 63 пушки,
  • 12 САУ,
  • 3 ПВО (ТОР и т.п.),
  • 10 единиц радиотехнического оборудования,
  • 219 опорных пунктов,
  • 10 складов бк/топлива,
  • 168 российских окупантов;
  • 10 единиц такой техники, как миномет, ПТРК и пулемет,
  • 3 РСЗО.
уничтожение военной техники РФ
Уничтожение вражеской техники с помощью дронов. Инфорграфика: Михаил Федоров

"Дронов и оборонных технологий будет больше, оккупантов — меньше", — отметил Федоров.

Отметим, недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

Также командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, боевой аэроразведчик Николай Волохов рассказал для Новини.LIVE, как FPV-дроны помогают на фронте и какую они имеют эффективность.

Михаил Федоров
армия
военная техника
оккупанты
дроны
война в Украине

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