Федоров рассказал, сколько российской техники уничтожила за неделю "Армия дронов"
На прошлой неделе украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram в понедельник, 19 февраля.
Сколько техники РФ уничтожили ВСУ с помощью БпЛА
По его словам, за прошедшую неделю украинские ударные подразделения дронов поразили:
- 46 российских танков,
- 121 боевую бронированную машину,
- 89 грузовиков,
- 63 пушки,
- 12 САУ,
- 3 ПВО (ТОР и т.п.),
- 10 единиц радиотехнического оборудования,
- 219 опорных пунктов,
- 10 складов бк/топлива,
- 168 российских окупантов;
- 10 единиц такой техники, как миномет, ПТРК и пулемет,
- 3 РСЗО.
"Дронов и оборонных технологий будет больше, оккупантов — меньше", — отметил Федоров.
Отметим, недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.
Также командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, боевой аэроразведчик Николай Волохов рассказал для Новини.LIVE, как FPV-дроны помогают на фронте и какую они имеют эффективность.
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