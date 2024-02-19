Федоров рассказал, сколько российской техники уничтожила за неделю "Армия дронов"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: УНИАН

На прошлой неделе украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Сколько техники РФ уничтожили ВСУ с помощью БпЛА

По его словам, за прошедшую неделю украинские ударные подразделения дронов поразили:

46 российских танков,

121 боевую бронированную машину,

89 грузовиков,

63 пушки,

12 САУ,

3 ПВО (ТОР и т.п.),

10 единиц радиотехнического оборудования,

219 опорных пунктов,

10 складов бк/топлива,

168 российских окупантов;

10 единиц такой техники, как миномет, ПТРК и пулемет,

3 РСЗО.

Уничтожение вражеской техники с помощью дронов. Инфорграфика: Михаил Федоров

"Дронов и оборонных технологий будет больше, оккупантов — меньше", — отметил Федоров.

Отметим, недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

Также командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, боевой аэроразведчик Николай Волохов рассказал для Новини.LIVE, как FPV-дроны помогают на фронте и какую они имеют эффективность.