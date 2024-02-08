Нацгвардійці показали, як дрон-камікадзе підірвав російський танк

Танк РФ детонує. Фото: скриншот

Військові Національної гвардії України знищили російський танк Т-72. Ліквідація ворожої техніки сталася на Запорізькому напрямку фронту.

Про це у середу, 7 лютого, поінформував командувач НГУ Олександр Півненко в Telegram.

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Півненко оприлюднив яскраве відео знищення техніки РФ.

"Наші аеророзвідники бригади НГУ "Спартан" виявили та знищили російський танк Т-72 на Запорізькому напрямку. Хороше попадання FPV-дроном і яскрава детонація! Щодня наближаємо нашу перемогу", — заявив він.

На кадрах показано, як дрон підлітає до танка та влучає в нього.

Техніка окупантів одразу починає палати яскравим вогнем. У повітрі стоїть стовп диму.

Нагадаємо, за перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії досягли неабияких успіхів на фронті. Їм вдалося знищити та вивести з ладу 112 танків російських окупантів. Загальна ціна ворожої техніки — понад 300 мільйонів доларів.

Також ми писали, що український безпілотник "Баба Яга" залишається великою проблемою для російських окупантів. Завдяки цим дронам вдалося знищити склад ПММ і стоянку автомобільної техніки одного з артилерійських підрозділів армії РФ на Донецькому напрямку.