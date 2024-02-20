Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Экс-командир Азова Жорин назвал основное направление для наступления россиян после Авдеевки arrow

Экс-командир Азова Жорин назвал основное направление для наступления россиян после Авдеевки

20 февраля 2024 17:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Экс-командир Азова Жорин назвал основное направление для наступления россиян после Авдеевки
Экс-командир Азова Максим Жорин. Фото: dialog.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Бывший командир полка "Азов", а сейчас заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что у оккупантов достаточно сил и военной техники для проведения будущих наступлений. Военный считает, что после захвата Авдеевки на Донетчине, следующим направлением для захватчиков является Ласточкино.

Об этом заместитель командира 3 ОШБр сообщил в Telegram во вторник, 20 февраля.

Россияне планируют следующим после Авдеевки захватить Ласточкино

Жорин отметил, что российские войска хорошо оснащены техникой и имеют достаточно солдат для осуществления последующих наступательных операций. Заместитель командира 3-й ОШБр убежден, что россияне будут продолжать штурмовые действия. Военный заявил, что следующим объектом врага для оккупации является Ласточкино. По его словам, в бригаде понимают и отдают себе отчет, что противник планирует свое будущее наступление и имеет все ресурсы для него.

"Сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая, но, конечно, не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян сегодня — Ласточкино. Мы четко осознаем, что в самом городе п** **ы имеют достаточно сил для дальнейшего наступления", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Жорина
Скриншот поста Жорина

Напомним, пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин рассказал, что после того, как противник захватил Авдеевку, ситуация в городе и в его окрестностях остается напряженной.

Также мы писали о том, что в разведке Великобритании спрогнозировали, что оккупанты после захвата Авдеевки попытаются наступать на запад. Однако специалисты не уверены, хватит ли врагу боеспособности.

война
Украина
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
Россия
штурмовая бригада
Максим Жорин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме