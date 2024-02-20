Экс-командир Азова Жорин назвал основное направление для наступления россиян после Авдеевки

Экс-командир Азова Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Бывший командир полка "Азов", а сейчас заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что у оккупантов достаточно сил и военной техники для проведения будущих наступлений. Военный считает, что после захвата Авдеевки на Донетчине, следующим направлением для захватчиков является Ласточкино.

Об этом заместитель командира 3 ОШБр сообщил в Telegram во вторник, 20 февраля.

Россияне планируют следующим после Авдеевки захватить Ласточкино

Жорин отметил, что российские войска хорошо оснащены техникой и имеют достаточно солдат для осуществления последующих наступательных операций. Заместитель командира 3-й ОШБр убежден, что россияне будут продолжать штурмовые действия. Военный заявил, что следующим объектом врага для оккупации является Ласточкино. По его словам, в бригаде понимают и отдают себе отчет, что противник планирует свое будущее наступление и имеет все ресурсы для него.

"Сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая, но, конечно, не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян сегодня — Ласточкино. Мы четко осознаем, что в самом городе п** **ы имеют достаточно сил для дальнейшего наступления", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Жорина

Напомним, пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин рассказал, что после того, как противник захватил Авдеевку, ситуация в городе и в его окрестностях остается напряженной.

Также мы писали о том, что в разведке Великобритании спрогнозировали, что оккупанты после захвата Авдеевки попытаются наступать на запад. Однако специалисты не уверены, хватит ли врагу боеспособности.