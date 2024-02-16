Несколько бойцов ВСУ заблокированы в бункере на авдеевском "Зените", — соцсети

Украинские военнослужащие. Фото: AP Photo

Семь украинских бойцов якобы остались заблокированными в бункере на авдеевском "Зените". В сети распространяется видео разговора семьи с раненым защитником позиции. При этом командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский опроверг данную информацию.

Соответствующее видео социальные сети распространили в пятницу, 16 февраля.

Разговор раненого бойца с семьей

По словам военнослужащего, у него перебиты обе ноги и осколочные ранения спины. Его и еще шестерых пострадавших бойцов якобы должны были забрать на авто, однако машина так и не приехала.

"И что, никто не приедет? Ваши парни там тоже есть?" — спрашивает родственница.

"Все ушли, нам сказали, что машина нас заберет. У меня ноги перебиты и осколочные ранения, я вообще ничего не могу", — отвечает военный.

"А ты там один?" — спрашивает женщина.

"Нет, нас шесть человек", — отвечает раненый боец.

"Как они могли вас бросить?" — спрашивает жена бойца.

"Я не знаю. Четыре человека не могут ходить, так же как и я", — добавил военнослужащий.

Официальное заявление ВСУ

Тарнавский заявил, что по состоянию на 13:00 в Авдеевке не было заблокированных украинских подразделений. По его словам, в сложных обстоятельствах на поле боя главное — это сохранить жизнь солдата.

"Да, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и дальше уничтожать российских оккупантов и удерживать город", — сказал Тарнавский.

Напомним, украинские военные отходят с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Решение об отходе было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке. По его словам, Россия не упокоится, пока не уничтожит все живое, что там осталось.