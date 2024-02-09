Чем помощь от США Украине выгодна для них самих — объяснение ISW

Военные армии США. Фото: Минобороны США

Соединенные Штаты посылают Украине военную помощь частично для того, чтобы им не пришлось самим воевать с Россией. Кроме того, поддержка нашего государства позволяет Америке модернизировать свою армию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики утверждают, что тезис о том, что отправка военной помощи Украине ухудшает военную готовность Америки, не соответствует действительности. Напротив, это позволило США модернизировать свою собственную армию, чтобы быть лучше подготовлены к следующей войне. Кроме того, Штаты поддерживают Украину отчасти для того, чтобы им не пришлось самим воевать с Россией.

"Подавляющее большинство военной помощи направлено на развитие оборонно-промышленной базы США. Это позволяет расширить текущие линии производства основных военных товаров, которые понадобятся американским военным в любой будущей войне. Американские союзники также восстанавливают свою оборонную промышленность и модернизируют свои войска как последствие поддержки Украины, что выгодно США", — говорится в отчете.

В ISW также объясняют, что оборудование, которое США передали Украине, в большинстве устаревшее и порой нетрудоспособное. Они закупают новые системы, чтобы заменить то, что они дают Украине, модернизируя американскую армию в процессе.

Напомним, в ISW развеяли слухи о том, что помощь США Украине никак не контролируется и используется не по назначению из-за коррупции в государстве. На самом деле, Америка присматривает за поставкой денег или оружия и получает детальные отчеты от украинского правительства.

Добавим, 8 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о финансовой помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В этом пакете для нашей страны выделен 61 миллиард долларов.

Это историческое решение, которое поможет нашему государству, ведь раньше СМИ писали, что без помощи Америки Украина продержится всего полгода.