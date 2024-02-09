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Чем помощь от США Украине выгодна для них самих — объяснение ISW

9 февраля 2024 08:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Чем помощь от США Украине выгодна для них самих — объяснение ISW
Военные армии США. Фото: Минобороны США
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Соединенные Штаты посылают Украине военную помощь частично для того, чтобы им не пришлось самим воевать с Россией. Кроме того, поддержка нашего государства позволяет Америке модернизировать свою армию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Чем помощь от США Украине выгодна для них самих

Аналитики утверждают, что тезис о том, что отправка военной помощи Украине ухудшает военную готовность Америки, не соответствует действительности. Напротив, это позволило США модернизировать свою собственную армию, чтобы быть лучше подготовлены к следующей войне. Кроме того, Штаты поддерживают Украину отчасти для того, чтобы им не пришлось самим воевать с Россией.

"Подавляющее большинство военной помощи направлено на развитие оборонно-промышленной базы США. Это позволяет расширить текущие линии производства основных военных товаров, которые понадобятся американским военным в любой будущей войне. Американские союзники также восстанавливают свою оборонную промышленность и модернизируют свои войска как последствие поддержки Украины, что выгодно США", — говорится в отчете.

В ISW также объясняют, что оборудование, которое США передали Украине, в большинстве устаревшее и порой нетрудоспособное. Они закупают новые системы, чтобы заменить то, что они дают Украине, модернизируя американскую армию в процессе.

Напомним, в ISW развеяли слухи о том, что помощь США Украине никак не контролируется и используется не по назначению из-за коррупции в государстве. На самом деле, Америка присматривает за поставкой денег или оружия и получает детальные отчеты от украинского правительства.

Добавим, 8 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о финансовой помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В этом пакете для нашей страны выделен 61 миллиард долларов.

Это историческое решение, которое поможет нашему государству, ведь раньше СМИ писали, что без помощи Америки Украина продержится всего полгода.

США
военная помощь
безопасность
война в Украине
Россия

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